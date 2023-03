Amenajarea complexului sportiv din zona fostului liceu minier, actualul liceu „Aurel Vlaicu”, se află pe ultima sută de metri. În toamnă inaugurăm al doilea teren sintetic în valoare de 10 milioane de lei-

„Redăm băimărenilor, după mai bine de 30 de ani, o zonă care a fost în paragină: inaugurăm în curând primul teren de sport sintetic în valoare de 10 milioane de lei (finanțare locală); în toamnă inaugurăm al doilea teren sintetic în valoare de 10 milioane de lei (finanțare prin Compania Națională de Investiții) și reabilităm Liceul Aurel Vlaicu printr-o finanțare de 25 de milioane de lei prin PNRR!

Suntem pe ultima sută de metri cu amenajarea complexului sportiv din zona fostului liceu minier, actualul liceu „Aurel Vlaicu”. Aici derulăm un proiect important de reabilitare și modernizare a întregii zone. La fel ca alte proiecte și investiții care sunt în derulare, am ținut sub tăcere și am așteptat momentul finalizării pentru a prezenta public această nouă realizare a administrației locale. Sunt multe persoane care vorbesc foarte mult despre Baia Mare și despre ce ar trebui să se întâmple în Baia Mare, însă eu de o perioadă prefer să vorbesc mai puțin și să las mai mult faptele mele să vorbească pentru mine.

Am fost ieri să verific stadiul investiției la terenul de fotbal sintetic pe care l-am amenajat din bugetul local (10 milioane de lei), alături de alte funcțiuni necesare pentru un complex sportiv modern pentru băimăreni. Avem aici toate dotările necesare, de la vestiare, tribună, gazon, iluminat, parcări și grup sanitar pentru spectatori, pe care le vom inaugura în aproximativ două luni de zile.

În imediata apropiere mai avem încă un proiect, tot pe partea de sport, tot un teren sintetic, care va fi finalizat la sfârșitul anului și pe care îl realizăm în parteneriat cu Compania Națională de Investiții (10 milioane de lei). Pe de altă parte, avem clădirea nouă a liceului care va intra în reabilitare (proiect finanțat prin PNRR, în valoare de 25 de milioane de lei), în acest moment fiind în procedura de licitare, investiția făcând parte din pachetul de reabilitări a instituțiilor de învățământ pe care le avem finanțate în contractele deja semnate prin fonduri europene.

Îmi doresc foarte mult să punem în valoare și clădirea istorică a liceului, respectiv cantina. Analizăm care sunt variantele tehnice și soluțiile de finanțare pentru a reabilita și această clădire unde au învățat oameni care au muncit și au dezvoltat orașul nostru.

Am avut în trecut o inițiativă, în urmă cu aproximativ zece ani, în care am dat în administrare această clădire companiei UAC, de la Dumbrăvița. Au vrut să facă aici o școală internațională. Bineînțeles că după ce proiectul a fost pus pe roate și au cheltuit o grămadă de bani și au vrut să investească aici milioane de euro, de care ar fi beneficiat comunitatea băimăreană, ne-am trezit cu plângeri pe la diverse instituții ale statului, unii fiind deranjați că administrația locală a îndrăznit să facă un parteneriat cu investitori privați străini. Evident, investitorii când au văzut că unii pun bețe în roate, au preferat să se retragă. Din păcate, acesta este doar un exemplu în care răutatea și prostia unora ne-au încurcat în a oferi comunității investiții atât de necesare.

Revenind la acest complex sportiv, la terenul sintetic, acesta este destinat în primul rând școlii. Îmi doresc să dezvoltăm aici o zonă de învățământ pe linie sportivă, inclusiv Clubul Sportiv Școlar își va desfășura activitatea aici, dar și Liceul Sportiv, respectiv celelalte cluburi de copii și juniori, dar și cluburile sportive profesioniste care au nevoie să facă antrenamente într-un loc în care există toate condițiile. Prioritatea o au însă copiii și tinerii pentru că îmi doresc să susținem această activitate la nivelul comunității noastre.

Avem și alte proiecte care vizează infrastructura sportivă: reabilitarea unor săli de sport, respectiv construirea unora noi la școlile din oraș, cel mai important proiect însă, unde sper să obținem și finanțarea necesară în acest an, este Stadionul „Viorel Mateianu”. Acest obiectiv este cuprins într-o finanțare de la bugetul național prin Compania Națională de Investiții, însă nu pot să mă abțin să nu constat că unii cu funcții publice politice nu ne susțin. Dacă pe drumul moral, legal al finanțării din partea Guvernului României nu vom primi susținere, atunci o să rezolvăm noi de la bugetul local această investiție, așa cum am făcut cu multe alte proiecte de interes pentru comunitatea băimăreană. Indiferent de piedici și de șicane politice, am dovedit în ultimii ani că în Baia Mare oricum facem ce avem nevoie și ceea ce își doresc cetățenii. Nu depindem de șacalii din politică, suntem oameni gospodari și ne descurcăm singuri dacă nu suntem susținuți.

Ieri, în ședința de Consiliul Local am aprobat un proiect de zece milioane de euro pentru școlile băimărene. Am mai avut un proiect de opt milioane de euro pentru tot ceea ce înseamnă sistem modern de învățământ, table inteligente, proiectoare, tablete, am reabilitat deja mai bine de 30 de unități de învățământ și avem și altele în reabilitare.

Prin programul de finanțare pe care îl avem prin PNRR, reabilităm toate unitățile de învățământ din Baia Mare, grădinițe, școli, licee. Avem în construcție, chiar am semnat săptămâna trecută contractul pentru realizarea unei noi creșe de mari dimensiuni. Demarăm lucrarea din zona străzilor Melodiei, Grănicerilor și Păltinișului într-o zonă de parc unde vom amenaja și acolo inclusiv o creșă.

La nivelul învățământului am derulat și derulăm investiții care ajung la 100 de milioane de euro, mai mult decât are de exemplu municipiul Cluj și la egalitate cu Oradea. Așa că, indiferent cât vorbesc unii doar ca să se afle în treabă, pentru mine ca primar și pentru administrația locală vorbesc faptele. Am observat că a apărut iar moda în care unii care nu au realizat nimic în viața lor critică pe alții care fac lucruri concrete. Ei rămân cu vorbele goale pe Tik-Tok, iar eu cu realizările pentru cetățeni”, spune Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare.