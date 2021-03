Povestea unei tinere studente, care la 20 de ani se luptă cu o formă severă de cancer a impresionat un județ întreg. Melisa Roxana Varga, studentă la Facultatea de Litere din Baia Mare se luptă cu această boală necruțătoare din luna septembrie a anului 2020, când a fost diagnosticată cu ADENOCARCINOM MUCINOS SIGMOIDIAN, prezentat în ocluzie intestinală în stadiul IV (metastază), CARCINOMATOZĂ PERITONELALA (metastază), în care este afectat tot pelvisul și DETERMINĂRI SECUNDARE OVARIENE BILATERAL (metastază), fiind extras ovarul drept pe care se afla o tumoră de 1 0 cm. Colega noastră și-a petrecut majoritatea timpului în spitale, momentan aflându-se într-un spital din Austria.

Persoane cu suflet mare i-au sărit în ajutor, donând câte puțin pentru sansa la viață a acestei tinere. Lăudabila a fost acțiunea organizată de prietenul Mădălinei, tânăra care a pierdut lupta cu boala, de a-i oferi suma strânsă la înmormântarea Mădălinei. Melisa Roxana are nevoie de ajutorul nostru în continuare pentru a învinge boala. Puțin câte puțin se poate aduna suma necesară operației. Ajutorul poate consta și într-o distribuire pentru a face cunoscut cazul cât mai multor persoane. Ieri, Melisa Roxana a postat pe propria pagină de Facebook următorul mesaj:

„Dragi prieteni, vreau să încep prin a vă mulțumi pentru tot ce ați făcut pentru mine ! Datorită vouă am reușit să ajung în Austria pentru a face investigațiile care mi-au fost indicate de medic, PET-CT etc. Am primit rezultatul, iar din spusele medicilor rezultatul PET-CT-ului a ieșit bine, unele tumori au stagnat iar altele s-au micșorat.

Medicii au decis că sunt eligibilă pentru operația HIPEC care se va face la sfârșitul luni aprilie dacă totul decurge bine iar asta mă face foarte fericită și încrezătoare că voi reuși cu ajutorul lui Dumnezeu și al vostru.

Am întrebat costul operației, dar din păcate nu am primit un răspuns deoarece costul este influențat de complicațiile care pot apărea în timpul și după realizarea acesteia, dar cu siguranță voi primi un preț estimativ. Vă rog din suflet să fiți în continuare lângă mine cum ați fost de la bun început, fără bunătatea și rugăciunile

voastre nu aș fi reușit să ajungă până aici. Vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul !”