La Muzeul Satului, ASSOC în parteneriat cu IOM Romania (The International Organization for Migration), Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copii şi Thales, organizează un eveniment multicultural cu tematică pascală la care toată lumea este bine primită.

Echipa proiectului Maramureș for Ukraine va include activități destinate celor mici și celor mari, iar participanții vor avea prilejul să participe la ateliere de vopsit ouă și gătit, dar și la o vânătoare de ouă prin curtea muzeului. Animația va fi asigurată de Clovnul Fratellino și prietenii, care îi va bine dispune pe toți cei prezenți.

Evenimentul are loc joi, 25 aprilie, între orele 14:00 şi 18:00.

Maramureșul, unit în diversitate – Сільський музей Бая-Маре РАЗОМ на ВЕЛИКДЕНЬ Марамуреш, об’єднаний у різноманітності