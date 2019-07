Sapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au trimis in urma cu doua saptamani o scrisoare publica in care au solicitat amanarea discutarii tuturor aspectelor ce privesc activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie pana la o data ulterioara aprobarii publicarii rapoartelor Comisiei de la Venetia si ale GRECO, adoptate în anul 2019.

Membrii si-au justifica lipsa de la lucrarile Plenului CSM prin prisma unui raport GRECO, cerand publicarea imediata a acestuia, asta în condițiile în care acest raport nu este indeplina de multe dintre țări. In plus nici o prevedere din vreun regulament, conventie sau tratat european, dupa cum nici o practica a vreunui stat nu justifica o astfel de masura si o astfel de concluzie impusa interiorul tarii.

Este inadmisibil ca un raport GRECO sa fie folosit in acest mod, pentru a bloca pur si simplu aplicarea unei legi in vigoare, ale carei prevederi au trecut in mod repetat de filtrul Curtii Constitutionale.

Potrivit ultimului raport de conformitate publicat pe siteul GRECO, referitor la durata publicarii acestor rapoarte, nu exista nici o regula in acest sens, depinzand de fiecare stat membru. Astfel, au fost situatii in care raportul a fost publicat in ziua adoptarii, in cateva saptamani sau luni de la adoptare.