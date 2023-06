La data de 03 iunie a.c., la ora 17.40, polițiștii din Săliștea de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe pe D.J. 186.

La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism, condus dinspre Săcel înspre Săliștea de Sus, de un bărbat de 46 de ani din Iași, a acroșat un moped care era condus de un bărbat de 46 de ani din Săliștea de Sus, care s-a pus în mișcare de pe acostamentul din partea dreaptă a părții carosabile.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului de moped care a fost transportat la U.P.U. Vișeu de Sus unde în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul a fost zero, fiindu-i recoltate de asemenea mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.