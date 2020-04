In imaginile publicate pe internet se poate vedea cum mai multe masini de politie au venit intr-un cartier din Hunedoara. Politistii au fost insa nevoiti sa se retraga din fata multimii agresive. Cateva masini au fost vandalizate, se poate vedea in imagini cum este rupta o oglinda si cum un cetatean incearca sa sparga geamul unei masini de politie.

Trei dintre persoanele care au luat parte la aceste incidente au fost deja reținute și sunt conduse la sediul poliției urmând a fi audiate cu privire la comiterea infracțiunilor de ultraj tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere (intrucât două dintre autospecialele de poliție au fost avariate in cursul intervenției).

Două autospeciale ale Poliției au fost avariate, 3 persoane au fost reținute.

Bogdan Nitu, purtator de cuvant IPJ Hunedoara:

„Politistii efectuau un control si au identificat un hunedorean sub influenta bauturilor alcoolice si care nu avea documente. El a fost introdus in autospeciala de politie pentru ca era deosebit de violent, moment in care cei aflati la fata locului s-au manifestat violent. Trei dintre persoane au fost conduse la sediu pentru a fi audiate pentru ultraj, distrugere si tulburarea linistii publice. Situatia a revenit la normal, in zona sunt forte de politie si jandarmi. Toti cei implicati in acest eveniment urmeaza sa fie identificati si trasi la raspundere”, a declarat purtatorul de cuvant.