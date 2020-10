Lavoarul pe blat poate da o notă modernă și minimalistă oricărei băi, dar este atât de versatil încât poate fi încadrat în aproape orice stil de amenajare, incluzând retro sau rustic. Dacă îți dorești o astfel de piesă în baia ta, fie ca îți renovezi casa sau amenajezi o locuință nouă, am pregătit pentru tine mai multe idei de amenajare pentru baie în care sa încadrezi un lavoar pe blat:

Lavoarul pe blat în stil modern

Daca îți dorești o baie decorata modern, poti opta pentru un lavoar pe blat de culoare alba, in forma ovala sau rotunda, alaturi de dulapuri de baie simple, de preferat tot de culoare alba. Fie ca optezi pentru cada sau cabina, alege modele simple sau chiar o cabina de dus pe pardoseala.

Pentru o pata de culoare, iti recomandam accesorii in culori tari, cum ar fi etajere colorate sau un covor in culori tari, precum galben, oranj, rosu sau albastru. O alta idee potrivita pentru baile moderne este alegerea unei faiante speciale, mozaic, sau care imbina culorile neutre cu accente de culoare puternica. Nu uita, daca faianta va avea accente de culoare puternica, atunci gresia trebuie sa ramana monocroma si viceversa. Daca esti in cautarea unor lavoare pe blat moderne in platforma hoome.ro gasesti zeci de modele interesante de la producatori de top.

Lavoarul pe blat în stil minimalist

Un lavoar pe blat de culoare neagra din otel, fonta sau inox este o alegere inspirata pentru o baie decorata in stil minimalist. De asemenea, este de preferat sa nu incarci o baie decorata in acest stil cu prea multe dulapuri, mergi pe etajere simple si cat mai putine obiecte care sa incarce baia. In loc de cada, opteaza pentru o cabina de dus pe pardoseala.

Când vine vorba de gresie si faianta in stil minimalist, opteaza pentru culori precum gri sau bronz, ori chiar pentru vopsea speciala in loc de faianta.

Lavoarul pe blat în stil retro

Pentru un décor retro, iti recomandam un lavoar pe blat intr-o culoare calda, precum bronz ori aramiu, din orice material preferi. Ce este cel mai important de stiut este faptul ca o cabina de dus rareori se poate incadra intr-un décor retro, asa ca opteaza pentru o cada. De asemenea, evita culorile reci, deoarece ele se potrivesc mai mult unui décor minimalist.

Cand vine vorba de accesorii, decorul retro poate fi reprezentat cu ajutorul aplicatiilor ce imita brocartul sau a insertiilor de flori, cum ar fi trandafirii. Poti alege dulapuri sau tapet special cu astfel de aplicatii ori insertii.

Lavoarul in blat poate fi ușor integrat in orice tip de décor, indiferent ca îți dorești o baie in stil retro, modern sau minimalist. Totuși, nu acorda atenție numai aspectului, ci si formei, materialului si preșului. Alege o piesa care sa ofere un raport calitate-pret excelent, sa fie dintr-un material durabil si sa nu fie greu de întreținut. Nu te grăbi în alege lavoarul, deoarece ales cu atenție, acesta poate reprezenta o alegere care sa reziste zeci de ani sau chiar o viață.