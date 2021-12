După câteva ore de ninsoare au şi început problemele create de zăpadă. Pe DN 1C, la Seini, şoferul unui microbuz cu numere de Republica Moldova, ce se îndrepta către Petea, din cauza drumului acoperit cu zăpada îngheţată, a pierdut controlul volanului, a derapat şi a ajuns în decor. Au rezultat patru răniţi, unul transportat la spital.

În Baia Mare, pe strada Victor Babeş, un copac s-a rupt sub greutatea zăpezii. Poliţia Locală a supravegheat zona până la sosirea echipajele de intervenție care au degajat drumul.

„Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri publice din judet. Starea de practicabilitate pe sectoarele de drumuri nationale: zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste pe carosabilul DN 18, urcare Baia Sprie km 18- km 20, DN 18, DN 18, Dealul Hera intre km 84 si km 94, DN 18, Pasul Prislop, intre km 162 si km 178. Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul curat si umed. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 18 utilaje si au imprastiat 233 tone material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a actionat cu 29 de utilaje si au fost raspandite 691 tone material antiderapant. Cer acoperit, vizibilitatea in trafic este buna. Fulguieste in judet. CJSU recomanda conducatorilor auto ca inainte de a porni la drum sa aiba în vedere conditiile meteorologice, starea de practicabilitate a sectoarelor de drum pe care urmează sa se deplaseze sa aiba autovehiculele echipate cu anvelope de iarna, sa isi adapteze viteza la conditiile din trafic si la cele de pe partea carosabila, sa circule preventiv si sa utilizeze frana de motor” – CJSU.