Ianis Hagi calcă pe urmele tatălui său! Puștiul în vârstă de 25 de ani s-ar fi înțeles cu o echipă din Turcia.

Potrivit presei din Turcia, Ianis Hagi, actualul jucător al echipei Deportivo Alaves venit sub formă de împrumut de la Rangers, ar fi semnat cu Galatasaray, formație la care a evoluat și tatăl său și la care a reușit să scrie istorie!

”Galatasaray a rezolvat transferul lui Ianis Hagi”

Potrivit publicației Fotomac, una dintre cele mai importante din Turcia, se pare că Galata ar fi finalizat transferul lui Ianis Hagi. Conform informațiilor, atacantul urmează să termine sezonul la echipa spaniolă, iar din vară va merge la Galatasaray.

”Galatasaray a rezolvat transferul lui Ianis Hagi, care este legitimat la Rangers, dar care și-a petrecut sezonul sub formă de împrumut la Alaves”, notează Fotomac.

„Dacă voi ajunge fotbalist, sper să joc la Galatasaray”, declara Ianis în 2010.

„Îmi doresc, într-adevăr (n.r.- să joace la Galatasaray). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte”, a spus Ianis Hagi, la Digisport.