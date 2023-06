Artiști din mai multe județe ale țării se reunesc vineri, 2 iunie, de la ora 14.00, la Șomcuta Mare, în cadrul unui spectacol organizat de Palatul Copiilor Baia Mare în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” și Primăria Șomcuta Mare.

Spectacolul „Hori și joc în Maramureș” va fi găzduit de Casa de Cultură din Șomcuta Mare. Pe scenă vor urca ansambluri folclorice de copii din Mehedinți, Bihor, Botoșani, Maramureș etc.

Spectacolul face parte din Concursul Național de Arte „ENROLL FOR FUN 2023, Tradition, Innovation and Creativity”, ediţia a V-a.