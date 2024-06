Hope and Homes for Children România, în parteneriat cu OPTIblu, lansează proiectul „ACASĂ vezi cu INIMA”, pentru ca 12 copii cu nevoi speciale din București, care nu au avut parte de dragostea și grija unei familii, să poată avea un ACASĂ al lor. Parte integrantă a campaniei Ambasador pentru Acasă – Când construim o casă, construim un OM, proiectul va contribui la construcția unei case familiale în care cei 12 copii instituționalizați să primească îngrijirea și educația adecvată nevoilor lor specifice.

Astfel, în perioada 1-30 iunie 2024, pentru fiecare pereche de ochelari de copii vândută în oricare dintre cele 79 de magazine OPTIblu, vor fi donați 50 de lei către Hope and Homes for Children. Această donație va susține eforturile Fundației de a le oferi copiilor vulnerabili un mediu familial sigur și stabil, asigurându-le o copilărie cât mai apropiată de normalitate.

450.000 de euro îi sunt necesari Fundației Hope and Homes for Children pentru a construi casa de care au nevoie cei 12 copii cu nevoi speciale din București: o casă de peste 300 de mp cu toate facilitățile – living generos, bucătărie, terasă primitoare, patru dormitoare, două băi și o curte spațioasă – toate adaptate nevoilor copiilor. Noua casă, destinată copiilor din ultimul centru de plasament din sectorul 5, București, va fi construită aproape de școala specială pe care unii dintre copii o urmează, pe un teren pus la dispoziție de DGASPC Sector 5 și va oferi un mediu similar celui familial, în care copiii să fie în siguranță și să beneficieze de cea mai bună îngrijire.

Ambasadorii Hope and Homes for Children – Amalia Enache, David Popovici, Mihai Morar, Marius Manole și Alexandru Tomescu – au fost cei care au dat startul acestei campanii în luna aprilie a acestui an, obiectivul campaniei fiind ca până la finalul anului, întreaga sumă necesară construirii casei să fie strânsă.