Departamentul Transporturilor din SUA a acordat companiei HiSky Permisului de Operator Străin de Transport Aerian, după parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de verificare şi autorizare, se arată într-un comunicat al HiSky, remis redacţiei. Astfel, începând cu această dată, HiSky devine singura companie aeriană din România care deţine dreptul de a opera zboruri regulate, de pasageri, din Europa, către orice destinaţie din Statele Unite ale Americii. După cu obţinerea autorizării, HiSky se pregăteşte să lanseze primele curse directe peste ocean, cu plecare din România, după mai mult de 20 de ani, informează sursa menţionată.

Aeronava care îi oferă companiei capabilitatea de a opera curse pe această distanţă, fără escală, este planificată să aterizeze pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti luni, 18 decembrie. Aparatul de zbor, Airbus A330, a fost vopsit în culorile companiei, la o bază de întreţinere din Irlanda, şi poartă înmatricularea YR-KID, transmite compania. Aceasta este prima aeronavă wide-body care intră în flota HiSky şi singura de acest tip care va fi operată de o companie românească. Cu o configuraţie în două clase de servicii, business class şi economic, dispune de o autonomie de până la 14 ore de zbor neîntrerupt, adică poate acoperi, fără escală, distanţe de peste 13.400 km, potrivit comunicatului.

Intrarea în serviciu a noii aeronave este planificată imediat după sosirea la Bucureşti, primele zboruri urmând a fi operate în regim charter, către destinaţii îndepărtate din Asia, precizează sursa indicată. Astfel, românii care aleg să-şi petreacă sărbătorile de iarnă pe plajele însorite ale continentului asiatic vor avea posibilitatea de a călători cu un zbor direct, cu o durată de aproximativ 12 ore, evitând escalele obişnuite pe aeroporturile din Orientul Mijlociu, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei indicate, CEO-ul companiei transmite: „Ne bucurăm să putem confirma că, înainte de finalul anului, am reuşit să ne îndeplinim toate obiectivele şi promisiunile pe care le-am făcut pasagerilor noştri. HiSky este astăzi singura companie românească autorizată să opereze zboruri regulate în Statele Unite şi prima care deţine această capabilitate, de a efectua curse directe către cele mai populare destinaţii de pe glob. După cum am promis, ne pregătim pentru lansarea, în curând, a primelor rute către SUA, pe care le vom opera cu A330 însă, până atunci, venim cu o veste bună pentru turiştii români care aleg vacanţe în Asia, în perioada Crăciunului şi a Revelionului. Ei vor fi primii pasageri alături de care vom călători cu noua aeronavă, într-un zbor direct, cu plecare din Bucureşti.”, precizează Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Odată cu recepţionarea celei de-a opta aeronave din flotă, HiSky ajunge la o capacitate de peste 1500 de locuri. În primăvara acestui an, compania aeriană a achiziţionat alte două aeronave noi, Airbus A321 neo LR, cu o autonomie de zbor de 7.400 km, informeaz[ compania. În sezonul de iarnă, HiSky operează zboruri regulate şi cu conexiune de pe aeroporturile din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Baia Mare şi Chişinău, către 26 de destinaţii domestice şi internaţionale, arat[ datele comunicatului.