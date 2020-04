Ai nevoie de alimente, de hrană pentru animalul de companie, de produse de igienă pentru tine şi casa ta? Ştii exact ce trebuie să cumperi pentru că ţi-ai făcut lista, dar preferi să nu ieşi ca să-i protejezi pe cei dragi şi nu vrei să rişti nimic sau munceşti mult iar programul nu-ţi mai permite să petreci timp preţios printre rafturile unui magazin în căutarea produselor dorite.

Bringo este răspunsul la problemele tale: platforma care te pune în legătură cu livratori specializați care îți fac cumpărăturile și ți le aduc acasă.

Aplicaţia este simplă: alegi magazinul de unde vrei să achiziţionezi cele necesare, adaugi produsele în coş şi plasezi comanda. Bringo îţi caută livratorii disponibili, tu alegi persoana care îţi face cumpărăturile în siguranţă şi ţi le aduce la uşa casei în cel mai scurt timp posibil. Primeşti comanda cu bonul aferent şi plăteşti produsele.

“Mulțumesc! E foarte ușor, produse in coș, operatori foarte, foarte amabili, produsele ajung acasă! Succes în continuare!” – Edith L.

Şi mai simplu este să comanzi produsele de la Carrefour, magazinul tâu unde găseşti absolut totul, de la electrocasnice şi îmbrăcăminte până la delicatese sau mâncare gata preparată. Nici animalul tău de companie nu va simţi că este restricţionat în vreun fel pentru că de la Animax livratorii Bringo vor aduce în cel mai scurt timp produse de cea mai bună calitate.

“Mulțumim Carrefour și reprezentantului cu livrarea. Comanda a sosit în mai puțin de 2 ore, am fost sunată pentru unele informații în plus referitoare la produsele comandate. Ca o concluzie, foarte serioși, responsabili, prompți. A fost o placere sa comand. Recomand cu drag” – Cami şi Vasi C.