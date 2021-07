Astăzi, 03 iulie, în Strâmbu-Băiuț, a avut loc o nouă ediție a evenimentului Hard Enduro Maramureș, recunoscut ca cel mai important concurs de enduro din județ.

Evenimentul a fost organizat de As.C.S. HEM cu sprijinul Primăriei Băiuț și Consiliului Local Băiuț, sub egida Federației Române de Motociclism.

Astăzi a avut loc prologul cursei, o competiție care i-a pus la o adevărată încercare pe concurenții veniți din nouă țări, după cum anunță organizatorii: România, Ungaria, Austria, Germania, Cehia, Belgia, Italia, Polonia și Anglia.

Traseul a fost unul deosebit de dificil, îngreunat și de ploaia neîncetată care a căzut peste Strâmbu-Băiuț. Cu toate acestea, participanții de la cele trei clase: A – profi, B – experți, C – hobby, au ajuns cu bine la final, chiar dacă o parte din ei au trebuit să recurgă la abandon.

Ajunși la linia de finish, participanții au putut servi un ceai cald, dar și gulaș, cartofi prăjiți, grătare și gogoși, toate pregătite de organizatorii de la Popas Pop.

1 din 5 - +

„Hard Enduro Maramureș, prima dată am auzit de Hard Enduro Maramureș în urmă cu 3-4 ani, m-am întâlnit cu organizatorul, Marius Ponde, și ne-am hotărât să organizăm aici ediția din 2020. A fost un eveniment destul de reușit, în ciuda situației cauzate de pandemia de coronavirus. Și iată-ne acum că suntem la a doua ediție aici, la Popas Pop. E fantastic, mie îmi pare foarte bine că am reușit să continuăm demersul. Eu sunt fericit să văd că se adună lumea, să văd oameni socializând. Din pricina vremii, afară plouând fără oprire, n-au venit toți cât și-au propus. Chiar și dintre participanți au fost unii care au renunțat, dar chiar și așa au venit foarte mulți.

Pentru protecția spectatorilor și participanților am montat unele dispozitive cu dezinfectant, dar și avertismente. N-a fost atât de drastic ca anul trecut.

Am întâlnit multe persoane care au fost și anul trecut și-mi crește moralul când văd fețe cunoscute care se întorc la pensiunea noastră. Dacă facem totul bine anul acesta, la anul vor veni și mai mulți. Într-un viitor sper să ajungem să avem 1000 de participanți.” – a declarat Pop Călin, proprietarul Popas Pop, locația unde are loc evenimentul.

De asemenea, organizatorii îi invită pe participanți să vină încălțați cu cizme de cauciuc. În această seară este pregătit un foc de tabără, iar mâine, 04 iulie, urmează să se desfășoare cursa propriu-zisă.

Andrei Buda

Foto: Raluca Buda