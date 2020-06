După alegerile din 2016, PSD număra în județul Cluj 33 de primari, în timp ce PNL număra 34 de primari. În acest moment, liderilor formațiunii social-democrate le este dificil să spună pe care dintre acești primari vor mai pot conta la alegerile locale din toamnă. Liberalul Alin Tișe, președinte al Consiliului Județean Cluj, nu neagă că e în negocieri cu primarii PSD.

Surse din PSD Cluj au informat pentru G4Media că o bună parte dintre primarii lor vor juca în favoarea PNL, pentru că aceștia au dezvoltat o relație aparte cu președintele Consiliului Județean, liberalulul Alin Tișe, care i-a sprijinit masiv în ultimii doi ani, cu fonduri, dar și cu asistență tehnică în privința dezvoltării/implementării unor proicte de infrastructură. „În afară de acest aspect, în PSD Cluj nici nu mai există nimeni care să negocieze cu primarii, pentru că în acest moment nu există o conducere stabilă la nivelul organizației noastre, măcinate de lupte interne”, precizează aceleași surse.

De altfel, unii primari PSD nici nu se sfiesc să se afișeze cu Tișe în fotografii, sau să-i mulțumească public, pentru „implicarea” pe care acesta o dovadește, sau pentru „sprijinul” acordat.

Este cazul primarului PSD din Mărișel, Viorel Ghic, care în luna mai se fotografia pe un drum asfaltat cu sprijnul Consiliului Județean, aducându-i mulțumiri speciale liberalului Alin Tișe (foto jos: Facebook).

Și primarul PSD din comuna Mica, Tiberiu Zelencz, a fost văzut în mai multe rânduri în compania lui Tișe. El postează de asemenea pe Facebook imagini cu liberalul Alin Tișe (vezi foto jos), iar potrivit informațiilor G4Media, la un eveniment public în care s-a semnat un contract pentru o investiție pentru introducerea rețelei de apă, niciun PSD-ist din conducerea organizației clujene nu a fost invitat să participe. Doar Tișe a fost prezent, împreună cu alți apropiați ai primarului (vezi foto jos, Facebook, primarul împreună cu Tișe, în mijloc).

Laudele primarului PSD, Tiberiu Zelencz, la adresa liberalului Alin Tișe sunt de asemenea afișate pe pagina de Facebook (vezi foto jos):

Președintele Consilului Județean Cluj, Alin Tișe nu-și neagă strategia de a-i atrage pe primarii PSD de partea sa, după ce primul pas oficial l-a făcut prin cooptarea în PNL a primarului municipiului Turda, Cristian Matei.

„În toți acești patru ani de mandat la Consiliul Județean, am construit cu toți primarii, nu m-a interesat culoarea lor politică. Oamenii așteaptă de la noi colaborare și bună înțelegere. Cu toții suntem aleși și asta este esențial”, a comentat Tișe pentru G4Media.

Întrebat de ce doar unii dintre primarii PSD simt nevoia să-i mulțumească public, Tișe a răspuns că atât cât a putut el i-a ajutat pe toți, dar că „e posibil ca nu toți să fie la fel la fel de mulțumiți”.

„Pe unii primari i-am putut ajuta. Depinde de problemă…Poate că unii recunosc treaba aceasta. Am făcut tot ce s-a putut. Din păcate în ultima perioadă am avut problema aceasta cu Covidul. S-au dus foarte mulți bani pentru spitale și nu am mai reușit să le răspundem tututor”, a mai adăugat oficialul.

Presa locală a relatat în mai multe rânduri despre negocierile pe care Tișe le-a purtat cu o parte dintre primari PSD, informațiile publicate fiind că aproximativ 10 dintre aceștia vor juca în favoarea PNL, la alegerile din toamnă. Primarii PSD nu pot pleca oficial în PNL, pe de-o parte pentru că și-ar pierde mandatele de primari (conform legii), iar pe de altă parte pentru că au în spatele lor filiale întregi de partid, aspecte care însă nu îi împiedică să sprijine/susțină pe cine doresc pentru președinția Consiliului Județean, indiferent de culoare politică.

Haosul din PSD Cluj

În acest moment, organizația PSD Cluj nu are o conducere stabilă. După îndepărtarea președintelui numit de Viorica Dăncilă, la șefia PSD Cluj a fost poziționat un deputat din Maramureș, Gheorghe Șimon. Acesta ajunge greu pe la Cluj și recunoaște că n-are nicio idee despre înțelegerile primarilor cu liberalul Alin Tișe.

„A fost perioada aceasta cu Covidul. Plus că trebuie să fiu foarte mult la Parlament. Dar două zile pe săptămână ajung și la Cluj. Nu e adevărat că primarii noștri sunt cu PNL. Eu am vorbit cu ei”, a spus Șimon pentru G4Media.

Deși i se cere intens de vechii social-democrați să organizeze alegeri interne, pentru consolidarea organizației, Șimon nu e de acord.

„În an electoral nu se organizează alegeri interne. Dar vă asigur că ne mișcăm în județ și că vom avea candidații potriviți pentru algerile locale. Face sondaje să-i măsurăm. Acum la asta lucrăm, să identificăm candidații potriviți în fiecare localitate. Alegeri interne vom face după campaniile electorale, să vedem mai întâi cine cât muncește”, a spus Șimon pentru G4media.

