Yaroslava Burlachenko (29 de ani), pivot la CS Minaur Baia Mare, a fost invitata emisiunii GSP Live în această dimineață. În contextul invaziei Ucrainei de către Rusia, handbalista din Ucraina a transmis un mesaj în limba rusă pentru poporul vecin.

Au trecut 26 de zile de când regimul de la Kremlin a dictat invadarea Ucrainei. De atunci, bombardat și izgonit din propria țară, poporul ucrainean suferă.

Luni dimineață, handbalista ucraineană Yaroslava Burlachenko, de la CS Minaur Baia Mare, în trecut jucătoare la HCM Slobozia și SCM Craiova, a fost prezentă la GSP Live.

În finalul emisiunii, moderatorul Costin Ștucan a întrebat-o pe sportivă dacă dorește să transmită un mesaj poporului rus. Yaroslava a vorbit timp de un minut și 35 de secunde în limba rusă.

Eu sincer cred că uneori problemele pot fi rezolvate de un om sau de un grup mic de oameni. Iar acum am înțeles că unitatea poporului reprezintă o mare forță, o forță enormă care are o energie aparte. Și e foarte important de înțeles. Unde și încotro trebuie îndreptată acea energie. Am în vedere că foarte multe s-au întâmplat acum, și legi, dar și sancțiuni care face viața oamenilor una absolut dificilă și grea. Oamenii trebuie să părăsească zona confortului, trebuie să se organizeze altfel, dar în același timp unindu-se, organizându-se, direcționând corect puterile pentru revenirea la viața de odinioară, una maximal de confortabilă. Dar pentru asta trebuie să oferiți pace. Pentru că, împreună, și noi suntem forță, și voi sunteți forță. Dar e important de înțeles încotro ne îndreptăm acea forță.

-Yaroslava Burlachenko, handbalistă la CS Minaur Baia Mare