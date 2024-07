Marcus Dahlin are o înălțime de 2,04 m, 101 kg, evoluează pe postul de inter dreapta și vine de la echipa daneză Ribe-Esbjerg HH, echipa pentru care a evoluat in ultimele două sezoane. De-a lungul carierei a mai evoluat la Alingsås HK (2009-2013), TMS Ringsted (2013-2014), ÖIF Arendal (2014-2015), IFK Kristianstad (2015-2016), Mors-Thy Håndbold (2016-2020), SønderjyskE Håndbold (2020-2022), cucerind un titlu de campion în Suedia un titlu de campion și o cupă în Norvegia!

Marcus are de asemenea 15 apariții în tricoul naționalei Suediei, marcând 15 goluri.