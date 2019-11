Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut fără drept de apel în fața Spaniei, 31-16 (16-9), în meciul de debut la Campionatul Mondial de handbal din Japonia. Un meci foarte slab făcut de “tricolore”, care au marcat doar 16 goluri în cele 60 de minute.

Meciul a început cu 3-0 pentru Spania, toate golurile fiind marcate de Nerea Pena din 7m. Crina Pintea a marcat primul gol al nostru, după care au echilibrat puțin disputa. Apoi Ryde a cerut fetelor să joace fără portar, cu 7 pe semicercul advers, și așa am ajuns de la 8-5 la 10-5 în câteva secunde. Sistemul acesta a mai fost folosit o dată și în repriză secunde, bun prilej din nou pentru portarul Navarro să înscrie din nou. Ryde schimbă în poartă, Dumanska intră în locului lui Dedu, Yulia prinde bine și reușim să ne apropiem la 10-8. Din acest moment, echipa noastră “s-a stricat de tot”, chiar dacă nu jucase grozav nici până atunci. Am luat cinci goluri la rând, iar la cabine s-a intrat cu 16-9. Nici în partea a doua nu s-a jucat bine deloc, în niciuna dintre faze. Am luat goluri de oriunde, n-am reușit nimic pe pozițional și s-a pierdut la scor: 31-16.

Ambele jucătoare de la CS Minaur aflate în lot au evoluat în această partidă. Anca Polocoșer a fost folosită mai mult pe faza de aparăre, pentru ca în final să fie lăsată și pe atac, reușind trei goluri din cinci aruncări (a ratat un 7m). Sonia Seraficeanu a evoluat aproape o repriză, dar n-a avut nici măcar o dată șansa să arunce la poartă.

România – Spania: 16-31 (9-16)