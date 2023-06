Echipa masculină de handbal a CS Minaur Baia Mare se întărește pentru viitorul sezon cu un nou jucător.

Interul dreapta Nikola Ivanovic a semnat cu clubul băimărean. Nikola s-a născut la Subotica (Serbia) în 19 decembrie 1998, are 1,95 m și 95 kg, joacă pe postul de inter dreapta și vine de la Tatran Presov. Sezonul trecut a marcat 46 de goluri pentru Tatran în EHF European League, fiind unul dintre componenții de bază ai echipei.

In sezonul 2021/2022, pe vremea când era la Partizan Belgrad, Nikola a jucat împotriva echipei noastre fiind principalul marcator pentru echipa sa (6 goluri) in meciul din Baia Mare.