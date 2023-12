Cele 16 echipe rămase în EHF European League Men și-au aflat adversarii din optimi, competiție care se va relua în 2024. Au existat două urne, a existat și posibilitatea ca echipe din aceeași țară să se întâlnească între ele. A fost un singur caz, cu două echipe austriece. Minaur “a căzut” cu echipa bosniacă Rukometni Klub Vogosca, prima mansă acasă, pe 10/11 februarie, iar manșa a doua în deplasare, pe 17/18 februarie 2024.

Echipa bosniacă a intrat în turul al doilea al competiției, reușind să elimine pentru un singur gol pe KH Trepca-M (Kosovo). după 27-2 (acasă) și 31-30 (deplasare). În turul al treilea a învins acasă cu 30-23 pe SKKP Handball Brno (Cehia), pierzând manșa a doua, în deplasare, 27-29. Avem de a face cu o echipă interesantă, formată în exclusivitate din jucători din Bosnia Herțegovina. În prima ligă (Premijer Liga), Vogosca ocupă locul al treilea în acest moment, cu 12 puncte din 9 meciuri (se acordă două puncte pentru victorie) – 5 victorii, două egaluri și două înfrângeri. Primul loc e ocupat de Borac (15 puncte – 10 meciuri), iar locul al doilea de Gracanica (13 puncte – 8 meciuri).

EHF European Cup – optimi de finală

SSV Brixen (Italia) vs Olympiacos SFP (Grecia)

Besiktas Safi Cimento (Turcia) vs FTC-Green Collect (Ungaria)

CS Minaur Baia Mare (România) vs RK Vogošca (Bosnia Herțegovina)

RK Sloboda (Bosnia Herțegovina) vs MRK Krka (Slovenia)

Steaua Bucuresti (România) vs HCB Karvina (Cehia)

Valur (Islanda) vs RK Metaloplastika Elixir Sabac (Serbia)

Förthof UHK Krems (Austria) vs Bregenz Handball (Austria)

FH Hafnarfjordur (IslandaL) vs TATRAN Presov (Slovacia)