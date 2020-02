Joi seara, sala de sport din municipiul Bacău a fost gazda partidei dintre CSM Bacău și CS Minaur Baia Mare, din cadrul etapei a 18-a din Liga Zimbrilor.

A fost un meci echilibrat, în care s-a pus osul cu adevărat și în care au excelat apărările și portarii celor două grupări. Minaur s-a dus “pe Bistrița” pentru a obține toate cele trei puncte, având motive serioase: în primul rând, pentru a rămâne între primele patru era nevoie de un succes, pentru că adversarele sale directe au obținut punctele. Un al doilea motiv ar fi de fapt o revanșă pe care o aveam de luat în fața băcăuanilor, care ne-au scos din Cupa României, după o partidă de pomină, încheiată cu aruncări de la 7m.

Ambele echipe au ratat mult în primele minute de joc (nu mai puțin de 9 atacuri în total), iar în minutul 8 era 2-1 pentru gazde. De aici, Minaur s-a apărat senzațional, iar Ionuț Ciobanu a apărat excelent. 11 minute în care nu am primit niciun gol, însă am marcat de opt ori consecutiv: 2-9 (19). Unul dintre goluri a fost marcat de chiar portarul Ciobanu, astfel că în acest moment fiecare portar din echipa noastră are câte un gol marcat în acest sezon. Nu păstrăm diferență de scor, iar gazdele se apropie treptat până la pauză: 5-11 (25) și 8-11 (pauză).

În primele 10 minute din repriza secundă, CSM Bacău egalează la 13 și începem să ne temem. Șoldănescu este eliminat, iar Kotrc și Botea aduc puțină liniște: 13-15 (min. 42.33). Ținem în permanență 1-2 goluri în avantaj, iar cu 6 minute înainte de final este 17-18. Cristescu și Buzle punctează pentru 17-20, apoi liniști de tot finalul de meci cu o evoluție care să ne asigure cele trei puncte.

O victorie venită la fix, care confirmă evoluția reușita de la Reșița. Duminică viitoare vom juca acasă cu Steaua, iar acel meci va fi unul de podium. Se va juca de la 11.00 dimineața și avem certitudinea că suporterii echipei noastre vor umple din nou sala, ca în vremurile bune. Până atunci însă să ne bucurăm de această victorie.

În play-off intră primele opt clasate. Locurile 1, 3, 5 și 7 vor juca într-o grupă, iar 2, 4, 6 și 8 într-o altă grupă. Important este însă și cum se intră în grupe, pentru că locurile 1 și 2 de la finalul sezonului regulat merg cu 6 puncte, locurile 3-4 cu 4 puncte, iar locurile 5-6 cu 2 puncte. Ultimele două merg fără puncte.

CSM Bacău – CS Minaur Baia Mare: 19-23 (8-11)

Arbitri: Bogdan Ștark (București) – Romeo Ștefan (Ploiești). Obs. I. Enache (Brașov)

Aruncări de la 7m: 4-5 (transformate: 3-5; a ratat Drăgan). Minute de eliminare: 6-6

Bacău: Richard Freiwald, Viachaslau Saldațenka – Nikola Crnoglavac 6/10, Bahdan Serhel 3/4 (3 din 7m), Alexandru Tărîță 2/3, Adrian Tîrzioru 2/4, Robert Gal 2/4, Mihai Huta 1/2, Alexandru Bologa 1/2, Andrei Drăgan 1/3, Rareș Păunică 1/3, Mihai Cotinghiu, Viaceslav Sadovi, Bogdan Șoldănescu, Valentin Anton 0/1. Antrenor: Adrian Petrea

CS Minaur: Ionut Ciobanu (un gol), Adrian Țenghea – Milan Kotrc 6/6 (2 din 7m), Janja Vojvodic 3/5, Alexandru Csepreghi 3/5 (3 din 7m), Andrei Buzle 3/6, Tomas Cip 2/3, Vojislav Brajovic 2/7, Albert Cristescu 1/1, Daniel Mureșan 1/1, Tudor Botea 1/3, Robert Nagy, Georgel Haiduc 0/1, Teo Coric, Mihai Bușecan, Daniel Bera. Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop

Clasament

Dinamo București – 43p (533-457) – 17

Potaissa Turda – 35p (463-422) – 16

Steaua București – 35p (527-506) – 18

Minaur Baia Mare – 34p (505-481) – 18

Dobrogea Sud – 33p (479-431) – 18

CSM București – 32p (464-440) – 17

Poli Timișoara – 27p (470-466) – 18

Dunărea Călărași – 25p (458-436) – 17

CSM Focșani – 22p (408-429) – 17

CSM Vaslui – 21p (477-499) – 18

CSM Făgăraș – 19p (468-516) – 18

CSM Bacău – 16p (466-490) – 18

CS HC Buzău – 10p (441-486) – 18

CSM Reșița – 7p (419-519) – 18

minaur.ro