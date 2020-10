Șase etape în opt zile, asta a însemnat turneul al doilea al Ligii Zimbrilor, disputat în cele două săli de sport din Sf. Gheorghe, la fel ca și primul turneu. Am avut o echipă, Magnum Botoșani, care n-a jucat deloc, o alta, CSM Focșani, care a disputat o singură partidă și o a treia, CSM Bacău, cu două meciuri jucate. Probleme au fost însă la majoritatea echipelor

Antrenorul echipei CS Minaur, Adrian Petrea, a spus pentru handbamania.ro: “Pot spune cu certitudine că turneul de la Sfântu Gheorghe a fost unul solicitant pentru toata lumea, din punct de vedere fizic și psihic. S-a văzut clar că au apărut situații neașteptate, cu echipe dezavantajate din cauza suspiciunilor sau infectărilor cu coronavirus, cu multe meciuri pierdute la masa verde. Nu este o situație dorită de nimeni, dar au fost meciuri la foc automat, foarte solicitante, iar acest lucru s-a văzut în jocul tuturor echipelor. Au fost răsturnari de situație, dinamica jocului nu a fost ca într-un joc normal de campionat, unde aveai timp să pregătești meciurile, să studiezi adversarul. În ce mă privește, îmi mențin părerea că cea mai bună soluție este revenirea la un sistem competițional cu etape normale. În ce privește parcursul echipei mele la acest turneu, acesta a fost unul oscilant. Cu mai bine de o săptămână înainte de turneu, am avut un lot restrâns la antrenamente, din cauza accidentărilor și a infectărilor cu coronavirus, iar procesul de pregătire a avut de suferit. Am încercat, în primele jocuri, să ne conservăm capacitatea fizică, în meciul cu Constanța am arătat o altă atitudine, pe care nu am arătat-o din păcate și în ultimul meci al turneului, cu Dunărea Călărași, când am suferit o înfrângere severă.”

Etapa 9 (duminică, 11 octombrie)

CS Minaur Baia Mare – CSM Focșani: 10-0

CSM Făgăraș – CSM București: 23-32

Steaua București – Dobrogea Sud Constanța: 28-32

Dinamo București – CSM Reșița: 39-23

Poli Timișoara – Dunărea Călărași: 26-24

CSM Vaslui – HC Buzău: 28-33

CSU Suceava – Magnum Botoșani: 10-0

Potaissa Turda – CSM Bacău: 32-23

Clasament

Dinamo București – 27p (255-178) – 9

Dobrogea Sud – 24p (234-186) – 9

Potaissa Turda – 21p (261-216) – 9

Poli Timișoara – 21p (203-170) – 9

CSM București – 21p (246-214) – 9

Minaur Baia Mare – 18p (206-187) – 9

Steaua București – 17p (214-191) – 9

CS HC Buzău – 16p (248-244) – 9

Dunărea Călărași – 12p (220-202) – 9

CSM Făgăraș – 12p (203-203) – 9

CSU Suceava – 8p (214-218) – 9

CSM Vaslui – 7p (220-249) – 9

CSM Focșani – 6p (90-134) – 9

CSM Bacău – 3p (131-184) – 9

CSM Reșița – 0p (199-255) – 9

Magnum Botoșani – 0p (67-159) – 9

Etapa a 10-a (vineri, 23 octombrie): CSM Focșani – HC Buzău; CSM Bacău – CSM Vaslui; Magnum Botoșani – Potaissa Turda; CSM Reșița – CSM Suceava; CSM București – Dinamo București; Dobrogea Sud Constanța – CSM Făgăraș; Dunărea Călărași – Steaua București; CS Minaur Baia Mare – Poli Timișoara.

Credit foto Alex Nicodim