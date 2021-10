Sâmbătă dimineața, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Focșani, joc din cadrul etapei a 7-a din Liga Zimbrilor. A fost un meci extrem de disputat, în care fiecare echipă a avut șansa ei de a se impune, dar până la urmă jocul s-a terminat la egalitate, 22-22.

Prima parte a meciului a debutat cu mai multe atacuri ratate, oaspeții reupind să înscrie prima dată în minutul 5, iar Minaur în minutul 8. Niciuna dintre echipe nu s-a desprins pe tabelă, dar Focșani a condus în majoritatea timpului, Minaur reușind de câteva ori să egaleze: 6-6 (16), 9-9 (26), 11-12 (pauză). Aspectul jocului nu s-a schimbat imediat după pauză, vrâncenii conducând până în min. 40. Minaur a pus în față o apărare 5 plus 1, care a fost eficientă și i-a permit și portarului Terekhov să aibă intervenții bune. Am condus prima oară în min. 42, 18-17, după care am reușit să înscriem încă de două ori pentru 20-17 (49). Focșănenii au profitat de greșelile noastre și au ajuns să conducă 22-21 cu două minute și jumătate înainte de final.

Ultimele minute au fost de o încrâncenare maximă, cu apărări dând totul, de fiecare parte. Minaur egalează după reușita lui Kotrc, apoi Mănescu este ghicit de Terekhov și Minaur are 44 de secunde atacul. Băimărenii nu reușesc să arunce la poartă și trăiesc cu speranța unui gol în ultima secundă, din aruncare de la 9, dar Buzle nu poate trece de barajul făcut de jucătorii echipei oaspete.

CS Minaur Baia Mare – CSM Focșani: 22-22 (11-12)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; spectatori cca 400

Au arbitrat: Adrian Manafu (București) – Daniel Pavel (Buzău). Observator FRH: Gheorghe Năsturel (Reșița)

Aruncări de la 7m: 3-4 (transformate: 3-2; au ratat: Marjanovic, Marijanac). Minute de eliminare: 8-8

CS Minaur: Anton Terekhov (10 intervenții), Barna Buzogany (a apărat 2 de 7m) – Milan Kotrc 5 (3 din 7m), Daniel Bera 4, Călin Căbuț 3, Stevan Vujovic 3, Tudor Buguleț 2, Andrei Buzle 2, Robert Nagy 1, Stefan Vujic 1, Anderson Mollino da Silva 1, Gabriel Massuca Teca, Mihai Huta, Tomas Cip. Nu au jucat: Răzvan Pop și Erik Pop. Antrenor: Alexandru Sabou

Focșani: Emilian Marocico (11 intervenții), Constantin Rusu, Marius Cloșcă – Didi Hrimiuc 4, Bogdan Mănescu 4, Filip Marjanovic 3, Roman Markișin 3, Sasa Marjanac 3 (2 din 7m), Goran Krstevski 2, Tiberiu Popovici 1, Mihai Miroiu 1, Bogdan Rață 1, Marius Ragea, Andrei Drăgan, Valentin Mocanu, Attila Eros. Antrenori: Dalibor Cutura, Marko Isakovic

Declarații după meci

Dalibor Cutura (antrenor Focșani): “Am condus mai mult de treisferturi din meci. Am avut 7-8 minute o gaură neagră, cu multe greșeli tehnice, și e clar că o echipă ca Baia Mare a profitat de gafele noastre. Cum am făcut și noi pe final. Eu vreau să-mi felicit jucătorii pentru că au crezut până la sfârșit și nu e prima dotă când întoarcem meciul. Noi am venit să câștigăm aici. Știu că Baia Mare este o echipă, poate, puțin mai bună decât noi, dar noi ca grup suntem printre cele mai bune echipe din Liga Națională. Mergem în continuare cu pași mici, mergem la Bacău, apoi vin cupele europene.”

Bogdan Rață (jucător Focșani): “Un meci foarte greu, dar în Baia Mare mereu am avut meciuri grele și nu cred că am câștigat vreodată aici. Am pornit mai greu, dar după ce ne-am încălzit treaba a mers mai bine. Am făcut, cred eu, un meci frumos. Tensionat, dar frumos. Sincer am crezut că putem întoarce rezultatul. În prima parte, doar noi am fost la conducere și ei au revenit, așa că puteam și noi face acest lucru. A durat puțin până ne-am adaptat la apărarea lor. Puteam câștiga și noi, puteau câștiga și ei. Cred că egalul e echitabil.”

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “N-a ieșit cum ne-am dorit. Ne așteptam la un meci foarte greu, lucru care s-a și văzut. Au o apărare puternică, dar în a doua repriză, când am jucat 5+1, am reușit să ne desprindem la trei goluri, însă acolo am avut două situații de contraatac, unu la unu cu portarul și n-a ieșit nimic. Cred că acolo puteam închide meciul. Îi felicit pe băieți pentru dăruire. Au luptat, chiar dacă am pierdut două puncte, pentru că acasă orice punct care nu e la noi e pierdut. Sper să rezolvăm aceste probleme de final de meci. Nu comentez arbitrajul.”

Stevan Vujovic (jucător Minaur): “Meciul a fost foarte greu. Am dat tot, dar n-a ieșit așa cum trebuie. Uneori, în timpul meciului, trebuie să fi un pic mai deștept decât adversarul tău, atunci când meciul se decide. Astăzi nu ne-a ieșit. Unii spun că am pierdut două puncte, alții spun că am câștigat unul. Mergem înainte, ne gândim la ceea ce urmează.”

Etapa a 7-a

Dinamo București – CS Universitatea Cluj: 46-37 (s-a jucat în devans)

CS Minaur Baia Mare – CSM Focșani: 22-22

Potaissa Turda – CSM București (duminică, 11.00, TVR 2). Arbitri: Claudiu Belean (Tg. Mureș) – Ștefan Hendrea (Baia Mare). Observator: Gheorghe Bejinariu (Pitești)

CSM Bacău – HC Dobrogea Sud Constanța (duminică, 12.00). Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Viorel Ciucan (București)

Steaua București – SCM Politehnica Timișoara (duminică, 15.30, TVR 1). Arbitri: Cristina Năstase (București) – Simona Stancu (Buzău). Observator: Constantin Din (București)

HC Buzău – CSU Suceava (duminică, 17.30). Arbitri: Liviu Gheorghiu – Sebastian Hagiu (Vaslui). Observator: A. Dima (Galați)

CSM Vaslui – CSM Alexandria (duminică, 18.00). Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: N. Popa (Pitești)

Clasament

Dinamo București – 21p (250-184) – 7 Steaua București – 15p (173-147) – 6 Dobrogea Sud – 15p (151-132) – 6 CSM Focșani – 13p (185-184) – 7 Minaur Baia Mare – 13p (175-186) – 7 CSM București – 12p (175-158) – 6 Potaissa Turda – 12p (174-160) – 6 ACS HC Buzău – 9p (163-176) – 6 CSU Suceava – 6p (172-174) – 6 CSM Vaslui – 6p (155-170) – 6 CSM Bacău – 3p (165-180) – 6 Poli Timișoara – 3p (156-173) – 6 Universitatea Cluj – 3p (188-235) – 7 CSM Alexandria – 0p (144-170) – 6

Etapa 8: Focșani – Bacău (20 octombrie, 18.30); Timișoara – Dinamo (23 octombrie); Suceava – Alexandria; Dobrogea Sud – Vaslui; CSU Cluj – CS Minaur; Buzău – Potaissa (24 octombrie); CSM București – Steaua (25 octombrie) (csminaur.ro)