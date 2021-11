Sâmbătă seara, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și HC Buzău, joc din cadrul etapei a 11-a din Liga Zimbrilor. Minaur a controlat jocul în cvastitotalitatea sa și a obținut în final o victorie meritată, una care îi urcă o poziție în clasament, de pe locul 5 pe locul 4.

Urmează o perioadă de foc pentru echipa noastră, care are o dublă în EHF European Cup cu sârbii de la Partizan Belgrad, dar și meciuri importante în campionat, cu Steaua, cu Dinamo, și cu Suceava acasă, precum și la Turda (deplasare).

Echipa oaspete a început mai bine jocul și a condus de câteva ori, dar portarul Terekhov a ținut echipa în “priză”. Apoi a început să funcționeze bine și poziționalul, și apărarea, am egalat la 6, am ținut puțin echilibrul, pentru ca pe finalul primei părți să conducem la două goluri. După reluare, ne-am dus la trei goluri: 16-13 (35), apoi Buzău a revenit până la 16-15, dar băimărenii s-au descurcat bine, am schimbat liniile destul de des și au făcut ca ultimele minute să fie lipsite de prea mari emoții.

CS Minaur Baia Mare – HC Buzău: 28-23 (13-11)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; fără spectatori

Au arbitrat: Adrian Nacu – Adrian Rucoi (ambii din Târgu Mureș). Observator FRH: {tefan Ciurea (Craiova)

Aruncări de la 7m: 2-5 (transformate: 1-3; au ratat: Kotrc / Barros, Vojvodic). Minute de eliminare: 6-8

CS Minaur: Anton Terekhov (12 intervenții), Barna Buzogany (4 intervenții, a apărat și 2 de 7m) – Stefan Vujic 7, Andrei Buzle 5, Stevan Vujovic 4, Călin Căbuț 3 (unul din 7m), Milan Kotrc 3, Gabriel Massuca Teca 2, Tudor Buguleț 1, {tefan Huta 1, Daniel Bera 1, Mihai Dobra 1, Robert Nagy, Tomas Cip, Mihai Bușecan, Anderson Mollino da Silva. Antrenor: Alexandru Sabou

HC Buzău: Moshen Babasafari (7 intervenții), Eugen Crăciunescu (4 intervenții), Bogdan Manole – Sergio Monteiro Barros 6 (3 din 7m), Janja Vojvodic 6, Zavenica Dumitrana 4, Liviu Mironescu 3, Andrei Bejinariu 1, Ionuț Broască 1, Petru Stroe 1, Alexandru Tălmaciu 1, Shohoo Nosrati, Robert Gheorghe, Florin Baican, Marius Anton, Ionuț Oprea. Antrenori: Pero Milosevic și Constantin Bogdan

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “N-a fost un joc ușor, e clar, dar l-am dominat. Au fost mici momente în care am căzut, dar e normal ca în timpul unui meci să mai fie și astfel de momente. Avem o bancă solidă și aici cred că s-a făcut diferență, pentru că ei au căzut în ultimele 15 minute. Se poate și mai bine de locul 4, dar se poate și mai prost. Pentru noi vine o perioadă de foc. Sunt enorm de multe meciuri în timp scurt, iar aici vom afla răspunsuri, în primul rând eu, dacă suntem pregătiți pentru focul care urmează.”

