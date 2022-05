Vineri după-amiază, de la ora 18.00, Sala sporturilor din Deva va fi gazda fost gazda partidei dintre CSM Deva și Minaur, joc din cadrul etapei a 24-a din Liga Florilor MOL. Este un meci restanță, deoarece Minaur a participat weekend-ul trecut la turneul Final Four din Liga Europa. Minaur încearcă să-și păstreze poziția a șasea în clasament și are nevoie de două victorii în trei meciuri pentru a nu sta la mâna altor rezultate. Știm că primele cinci clasate din Ligă vor evolua în cupele europene, dar e posibil ca și ocupanta locului 6 să joace în cupe, dacă va primi un wild-card. Iar Baia Mare ar merita unul, deoarece a ajuns în Final Four la ultimele două ediții de EHF European League.

Fetele au plecat deja spre Deva cu același lot cu care au fost și în Danemarca, mai puțin Ana Maria Tănasie, care are niște probleme de ordin medical. În mod normal, n-ar trebui ca Minaur să aibă probleme în acest meci, însă finalul de sezon este întotdeauna imprevizibil, deoarece se acumulează oboseala. Minaur a jucat cel puțin 10 meciuri mai multe decât Deva în acest sezon, nu mai vorbim și de intensitatea sporită sau de miile de kilometri parcurși. Ba mai mult, mai multe jucătoare de la echipa noastră au evoluat și în naționalele țărilor lor.

Etapa 24

SCM Gloria Buzău – HC Zalău: 27-24

SCM Râmnicu Vâlcea – CSU Știința București: 34-29

Măgura Cisnădie – CSM Slatina: 27-27

CSM București – Dacia Mioveni: 30-24

Rapid București – Gloria Bistrița: 29-27

SCM Craiova – HC Dunărea Brăila: 27-27

CSM Deva – CS Minaur Baia Mare (vineri, 20 mai, ora 18.00). Arbitri: Anton Drăgănescu (Târgu Jiu) – Florin Rădulescu (Drobeta Turnu Severin). Observator: Gheorghe Năsturel (Reșița)

Clasament

Rapid București – 63p (726-625) – 24

CSM București – 62p (710-549) – 24

SCM Rm. Vâlcea – 55p (715-634) – 24

Gloria Buzău – 46p (645-602) – 24

Măgura Cisnădie – 46p (641-620) – 24

Minaur Baia Mare – 39p (658-643) – 23

HC Zalău – 37p (553-555) – 24

Gloria Bistrița – 35p (636-595) – 24

Dunărea Brăila – 35p (632-619) – 24

SCM Craiova – 30p (616-622) – 24

CSM Slatina – 22p (601-652) – 24

Dacia Mioveni – 18p (541-608) – 24

Știința București – 3p (560-726) – 24

CSM Deva – 3p (465-649) – 23

Etapa 25. Joi, 26 mai: Gloria Bistrița – Rm. Vâlcea; CSU Știința – CSM Deva; CS Minaur – Gloria Buzău; Dacia Mioveni – Măgura; CSM Slatina – Dunărea; Rapid – SCM Craiova (18.00, TVR 1); HC Zalău – CSM București (18.00, TVR 2)

Etapa 26. Duminică, 29 mai: Craiova – Slatina; Dunărea – Mioveni; Măgura – HC Zalău; Gloria Buzău – CSU Știința; CSM Deva – Gloria Bistrița. Duminică, 28 mai: CSM București – CS Minaur (15.30, TVR 2); SCM Rm. Vâlcea – Rapid (15.30, TVR 1).