Sâmbătă, de la ora 18.00, echipa feminină de handbal a CS Minaur va disputa primul meci din noua ediție a Ligii Florilor, în deplasare, cu Măgura Cisnădie. Un joc dificil, în fața unei echipe cu pretenții la cupele europene an de an, care are un lot destul de valoros. Măgura a adus mai multe jucătoare valoroase și n-a pierdut prea mult, pentru că pe Zych și pe Lisewska nu le-au mai avut nici în ultima parte a sezonului trecut.

Ambele echipe au evoluat la finele lunii trecute în Cupa României, fără prea mare succes însă. Măgura a pierdut în optimi cu 31-30 în fața Dunării Brăila (după 7m), în timp ce Minaur a învins în optimi Slatina, pentru a pierdut în sferturi în fața Rapidului.

Măgura Cisnădie

Veniri: Kira Trusova (portar, Astrakhanochka), Marina Dmitrovic (inter dreapta, Dunărea Brăila), Raluca Băcăoanu (pivot, Gloria Bistrița), Marinela Burghel-Neagu (extremă dreapta, ultima dată la Corona Brașov, revine după sarcină), Yuliya Garyaeva (inter stânga, Astrakhanochka), Renata Arruda (portar, Bera Bera), Bent Dahl (antrenor secund)

Plecari: Elena Voicu (portar, s-a retras temporar din activitate – oricum plecase de la Cisnădie), Aleksandra Zych (inter dreapta, Minaur Baia Mare), Sylwia Lisewska (inter stânga, Dacia Mioveni), Alexandra Prodan (portar, Știința București).

Portari: Kira Trusova, Renata Arruda, Andreea Ilie

Extremă stânga: Dijana Radojevic, Dana Abed Kader, Bianca Marin

Inter stânga: Valentina Panici, Reka Tamaș, Yuliya Garyaeva

Centru: Andreea Ianași, Valentina Blazevic

Inter dreapta: Marina Dmitrovic, Elena Gjeorgjievska

Extremă dreapta: Daniela Necula, Marilena Burghel-Neagu

Pivot: Timea Tătar, Raluca Băcăoanu

Prima etapă

HC Dunărea Brăila – HC Zalău: 22-18

SCM Gloria Buzău – Gloria Bistrița (vineri, ora 18.00). Arbitri: Ionuț Barbu – Gabriel Badiu (Cluj-Napoca). Obs. Gheorghe Bejinariu (Pitești)

CSM București – CSU Știința București (vineri, 18.30, TVR 1). Arbitri: Marian Babău – Alexandru Roibu (Ploiești). Obs. Anamaria Stoia (București)

CSM Slatina – CS Dacia Mioveni (sâmbătă, 11.00). Arbitri: Dorel Gurbină – Emilian Stanciu (Reșița). Obs. I. Barbu (București)

SCM Râmnicu Vâlcea – SCM Craiova (sâmbătă, 18.00). Arbitri: Adrian Moldovan – Alin Gherman (Baia Mare). Obs. Ioan Șerbu (București)

CSM Deva – Rapid București (sâmbătă, 18.00). Arbitri: Cristina Năstase (București) – Simona Stancu (Buzău). Obs. Marius Barcan (Craiova)

Măgura Cisnădie – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 18.00). Arbitri: Ionuț Tudor Ifrim – Ovidiu Alex Ilisei (Piatra Neamț). Obs. Vasile Pavel (Buzău)

