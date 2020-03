S-a încheiat etapa a 15 a din Liga Naţională de handbal feminin sezon 2019 – 2020, iar Sindicatul Handbaliştilor din România in parteneriat cu ProSport si handbalmagazin.ro au definitivat superlativele rundei. Am completat lista superlativelor cu cel mai bun antrenor si MVP-ul etapei. Această analiză a fost făcută după disputarea tuturor meciurilor din cadrul etapei a 15-a, pentru că am avut niște restanțe.

Iata cele mai bune jucatoare si cel mai bun antrenor:

Cel mai bun „7” – Liga Florilor MOL, Etapa a 15-a

Portar: Elena Voicu (Măgura Cisnădie)

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău)

Inter stânga: Raluca Petruș (Gloria Buzău)

Centru: Larisa Șerban (HC Zalău)

Inter dreapta: Elizabeth Omoregie (CSM București)

Extremă dreapta: Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare)

Pivot: Asma Elghaoui (SCM Rm. Vâlcea)

MVP: Elizabeth Omoregie (CSM București)

Cel mai bun antrenor: Adrian Vasile (CSM București)