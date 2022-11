Echipa feminină de handbal a CS Minaur are o nouă jucătoare: interul stânga Sanja Vujovic (fostă Damnjanovic).

Ea a evoluat în echipele Radnički, Naisa, Krim Ljublijana, Zaječar, Podravka, Viborg HK, Vardar Skopje, Siofok și Budućnost Podgorica.

Are în palmares un titlu și o cupă în Slovenia (2009), două titluri și două cupe în Serbia (Zajecar), două titluri și două cupe în Croația (Podravka), titlul și cupa în Danemarca (2014 – Viborg), campioană și câștigătoare de Cupă și în Macedonia de Nord cu Vardar. A câștigat Cupa Cupelor cu Viborg în 2014, este medaliată cu argint la Campionatul Mondial din 2013, iar la Europenele din 2012 a terminat cu Serbia pe locul 4. Cel mai bun inter stânga la Euro 2012 și la CM din 2013. În 2017 a jucat finala Ligii Campionilor cu Vardar.

Sanja are 111 apariții în tricoul echipei naționale, înscriind 382 de goluri.

În anul 2013 a fost inclusă în echipa ideala a turneului final al Campionatului Mondial, găzduit chiar în tara sa natală unde a reușit să cucerească medalia de argint!

A jucat cu Viborg împotriva echipei HCM Baia Mare, în turneul disputat în Baia Mare, când fetele noastre s-au impus cu 26-25 și s-au calificat în finala turneului preliminar. Atunci, Sanja a marcat de opt ori, iar HCM a ajuns în grupele Ligii Campionilor pentru prima dată. De asemenea, HCM și Viborg s-au întâlnit în grupele Ligii Campionilor 2014-2015 (HCM s-a impus acasă cu 32-22, Sanja a marcat de 4 ori; în deplasare a câștigat tot HCM, cu 31-30.