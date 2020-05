Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, a criticat decizia luată luni de Federaţia Română de Handbal de a îngheţa sezonul intern din cauza pandemiei de coronavirus.

”Sezonul 2019-2020 a început sub semnul întrebării pentru mine, din cauza problemelor la genunchi. Am început totuşi să joc şi într-un timp foarte scurt am reuşit sa revin la forma dinaintea accidentării şi am jucat la cel mai înalt nivel. Apoi, sportul a fost şi el oprit de către pandemia de coronavirus. A urmat o perioada de incertitudini şi n-am ştiut dacă vom reuşi să terminăm acest sezon pe terenul de handbal. Astăzi, Federaţia Română de Handbal a decis sa îngheţe campionatul cu clasamentul actual, fără acordarea medaliilor de campioni. Este o decizie nedreaptă care ne dezavantajează. Eram echipa favorită să câştigam titlul în acest sezon, şi singurul motiv pentru care eram pe locul 2 în acest moment, îl reprezenta faptul ca aveam un meci mai puţin disputat decât alte echipe. O restanţă pe care cel mai probabil am fi câştigat-o. Sper să primim wild-card şi să jucam în Liga Campionilor în sezonul viitor, acolo unde ne este locul şi ar fi trebuit să fim calificate direct”, a scris Neagu pe pagina sa de Facebook.

Neagu a subliniat că ”dezamăgirea nu o reprezintă neacordarea titlului, ci stabilirea locul 1 care înseamnă calificare directă în Liga Campionilor!”.

Cristina Neagu a ţinut să mulţumească tuturor celor care au susţinut echipa CSM Bucureşti pe parcursul acestui sezon şi şi şi-a exprimat speranţa că în curând lumea va reveni la normal. ”Sper să ne bucurăm curând de handbal, cu săli pline şi spectacol pe teren. Aveţi grijă de voi şi să ne revedem sănătoşi!”, a concluzionat Neagu.

Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal a hotărât luni ca sezonul 2019-2020, atât în Liga Florilor (feminin), cât şi în Liga Zimbrilor (masculin), să se încheie, ierarhiile rămânând cele din momentul întreruperii campionatului.

Cele două formaţii aflate în fruntea clasamentelor, Dinamo Bucureşti, la masculin, şi SCM Râmnicu Vâlcea, la feminin, se aflau în momentul întreruperii sezonului pe primul loc, dar acestea nu vor primi titlul de campioane, potrivit site-urilor oficiale ale cluburilor.

SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti sunt la egalitate de puncte în clasament la feminin, 43, vâlcencele având un meci în plus. Cele două echipe şi-au împărţit victoriile, formaţia vâlceană câştigând în tur cu 20-19, iar CSMB, în retur, cu 23-22.

Federaţia Română de Handbal hotărâse anterior ca, din cauza pandemiei de COVID-19, să se mai dispute un singur meci din actualul sezon al Ligii Florilor, restanţa AHCM Slobozia – CSM Bucureşti, astfel încât echipele aflate pe primele două poziţii în clasament, SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti, să aibă acelaşi număr de meciuri disputate şi să se poată acorda titlul de campioană.

AGERPRES