După un sezon petrecut sub formă de împrumut la HC Zalău, băimăreanca Andreea Tecar revine la CS Minaur, echipă de Liga Florilor cu care și-a prelungit înțelegerea pentru încă două sezoane. Andreea s-a născut pe 21 martie 1998 și va evolua la Minaur cu numărul 98. Joacă pe postul de inter dreapta și are 1,79 m și 65 kg. Având 22 de ani este eligibilă și pentru regula Under 23 impusă de FR de Handbal.

Andreea a jucat la nivel de junioare pentru CS Extrem Baia Mare (2015-2017), apoi la CSȘ 2 Baia Mare (până în 2017). Din 2016 până în 2019 a jucat pentru CS Minaur Baia Mare, iar în sezonul trecut a fost împrumutată la HC Zalău.

Andreea Tecar a evoluat 51 de meciuri pentru naționala de junioare (111 goluri) și 68 de meciuri pentru echipa națională de tineret (164 de goluri).

În 2015 a cucerit medalia de aur cu echipa României la Jocurile Balcanice de juniori. Tot în 2015, a terminat pe locul 4 cu Naționala Under 17 la Campionatul European și la FOTE. În 2016, ea a făcut parte din echipa U18 a României la Campionatul Mondial din Slovacia.

În 2016, Tecar a fost promovată la echipa de senioare CS Minaur Baia Mare, care evolua la acea vreme în Divizia A, iar în 2018 a făcut parte din echipa U20 la Campionatul Mondial din Ungaria.

Sursa: minaur.ro