Manșa a doua a optimilor de finală din EHF European Cup este prevăzută pentru duminică, 18 februarie, de la ora 18.00, şi va avea loc în Sportska Dvorana Amel Beckovic din Vogosca (capacitate 1.300 locuri). Meciul va fi arbitrat de Emil Aghakishi și Ernest Aghakishi (Azerbaidjan), iar delegat EHF va fi Boris Ivanovic (Serbia).

Minaur a învins cu 36-26 echipa bosniacă Rukometni Klub Vogosca, în prima manșă a optimilor de finală din EHF European Cup, meci disputat duminică, 11 februarie, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare.

E destul de clar că Minaur pleacă favorită în acest duel, cele 10 goluri diferență fiind un argument solid. Apoi, sigur nu avem nevoie de minuni, ci de un curs firesc și de calificarea în sferturile de finală, spun reprezentanţii clubului.

Dacă Minaur n-a jucat niciun meci între cele două manșe, echipa bosniacă a avut unul de campionat, 31-16 cu Capljina (echipă care a pierdut toate meciurile din campionat). Acum, Vogosca ocupă locul 4 în clasament, cu 17 puncte (7 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri).

Lotul CS Minaur Baia Mare (5 meciuri în cupă)

Portari: 1. Hayder Al-Khafadji (3/0), 12. Anton Terekhov (5/0), 77. Cristian Sîncu; 99. Barna Buzogany (2/0)

Extremă stânga: 15. Milan Kotrc (4/22), 52. Lucas Sabou (4/10), 73. Daniel Bera (1/2)

Inter stânga: 6. Tudor Botea (5/21), 9. Stevan Vujovic (3/6), 10. Gabriel Cumpănici (5/22), 51. Viorel Fotache (4/4), 66. Ovidiu Ardelean (3/4)

Centru: 35. Erik Pop (5/12), 43. Stefan Vujic

Inter dreapta: 22. Nikola Ivanovic (4/17), 44. Anderson Mollino da Silva (5/17)

Extremă dreapta: 20. Artem Kozakevych (2/7), 21. Tomas Cip (5/15), 30. Vlad Pop (3/1)

Pivot: 3. Robert Nagy (5/7), 4. Remus Chiș (3/3), 25. Nemanja Ratkovic (2/15)

Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

EHF European Cup – optimi de finală

SSV Brixen (Italia) vs Olympiacos SFP (Grecia) – amândouă meciurile în Grecia

Besiktas Safi Cimento (Turcia) vs FTC-Green Collect (Ungaria): 32-34

CS Minaur Baia Mare (România) vs RK Vogošca (Bosnia Herțegovina): 36-26

RK Sloboda (Bosnia Herțegovina) vs MRK Krka (Slovenia): 15-19

Steaua Bucuresti (România) vs HCB Karvina (Cehia): 28-27

Valur (Islanda) vs RK Metaloplastika Elixir Sabac (Serbia): 27-26

Förthof UHK Krems (Austria) vs Bregenz Handball (Austria): 26-26

FH Hafnarfjordur (IslandaL) vs TATRAN Presov (Slovacia) – amândouă meciurile în Slovacia