Astăzi debutează jocurile Campionatului European Under 19, întrecere organizată de țara noastră, în sălile din Pitești și Mioveni. Cinci dintre componentele echipei naționale Under 19 vor evolua din sezonul viitor la Minaur. Este vorba de: Maria Groșan (ea era deja sub contract cu Minaur), Denisa Romaniuc, Mihaela Rusneac, Sorina Brîndușa și Cristina Danciu (acestea sunt din 1 iulie la Minaur).

Din sezonul care va începe în toamnă, cluburile de prima ligă sunt obligate să aibă și echipe de tineret, cu jucătoare născute între anii 2002-2006. Alte jucătoare vor putea evolua pentru Minaur: Deninsa Ruscal, Maria Cristina Lazea, Dina Florina Lazea. De asemenea, a revenit în Baia Mare după un sezon la CSM Roman, jucătoarea Ștefania Igel. Din Portugalia a venit Cristina Hrihor, o jucătoare cu dublă cetățenie, care a evoluat ultima oară la Gil Eanes. Pentru echipa de tineret este eligibilă și Taisia Turdeanu, jucătoare care aparține clubului Minaur. Numărul de jucătoare de la echipa de tineret va putea fi completat și cu jucătoare de la CSȘ 2 care vor avea dublă legitimare. De asemenea, fiecare jucătoare de la Minaur va avea numărul fix pe toată durată sezonului, oricare dintre acestea având posibilitatea să joace la prima echipă sau la cea de tineret.

Antrenorul echipei de tineret va fi Simona Maior Pașca, cea care conduce în aceste zile, din postura de antrenor principal, echipa națională Under 19.