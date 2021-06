Sâmbătă, 26 iunie, în Centrul Istoric din Baia Mare o să fie organizat evenimentul „Mișcare pentru mișcare”.

HAI SĂ FACEM ÎMPREUNĂ “MIȘCAREA PENTRU MIȘCARE”

🇹🇩 ROMÂNIA, HAI LA ALERGARE!

Sunt Mihai Morar și am stat nemișcat ani de zile. Statul nu poate mișca nimic. Nici trupul, nici sufletul, nici mintea.

Am început mișcarea acum câțiva ani. Și o fac acum Z.I.L.N.I.C. Alergarea mi-a schimbat starea. Apoi, viața. Apoi, comunitatea. Nu sunt singur. Simt că am alături din ce în ce mai mulți oameni. Nu contează locul, ora, kilometri sau viteza. Alergăm Z.I.L.N.I.C., dar mulți… Ne motivăm singuri, dar ne înspirăm unii pe alții. Odată ce ai început a alerga, nu mai poți sta.

Noua, tuturor, mișcarea ne-a schimbat starea. Iar împreună, putem mișca o țară.

Doar 11% dintre români fac mișcare săptămânal. 63% dintre români nu practică vreodată sport. Statul ne face unul dintre cele mai nesănătoase popoare din Europa. Doar Mișcarea poate schimba asta!

Hai sa facem împreună MIȘCAREA ZU. Mișcarea pentru Mișcare!

Putem inspira o țară la mișcare. “România, hai la alergare!”

CE E MIȘCAREA PENTRU MIȘCARE?

De câteva ori pe an, vreau să ne dăm întâlnire. O zi, un oraș, o alergare. Și să chemăm pe oricine la mișcare.

“Mișcarea ZU” e o cursă, dar nu e un concurs. Poate participa oricine. E o cursă cu tine.

Stabilim traseul și distanța. Fiecare aleargă atât cât poate. 5 kilometri sau 10 kilometri. La final, fiecare alergător primește timpul lui personal. Singura cursă e cu el însuși.

Ne întâlnim prima oară sambata, 26 iunie , acasă la mine, in Baia Mare. Socializăm. Ne inspirăm. Ne cunoaștem mai bine. Alergăm. Iar la final ne bucurăm împreună. Cântăm. Dansăm. Ne încurajăm. Ne eliberăm.

Te astept sa te inscrii si sa iti iei kit-ul de participare la miscare pe radiozu.ro/miscareazu

De ce am nevoie de ajutorul tău?î

Vreau să dai mesajul ăsta mai departe. Dacă poți, te aștept să mișcăm un oraș, o țară. Dacă vrei, spune-le prietenilor tăi despre Mișcarea asta. Dacă ai cum, vorbește-le celor din jurul tău despre beneficiile Mișcării.

Iar dacă vrei să vii cu mine la alergare, bine ai venit în MIȘCAREA ZU. Ne vedem peste 16 zile in Baia Mare! Împreună suntem “Mișcarea pentru MIșcare”.