Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că ‘este un record mondial să intri în aceeaşi zi în şedinţă de guvern cu 24 de ordonanţe de urgenţă’, aşa cum spune că a făcut Guvernul Orban marţi.

„Nu am vrut să intrăm cu Biroul permanent reunit în noapte, să nu lucrăm noaptea ca şi hoţii, cum lucrează Guvernul în acest moment. Este o premieră în România ca în aceeaşi zi să intri în şedinţă de guvern cu 24 de ordonanţe de urgenţă. Este un record mondial, cred că absolut, în orice stat democratic şi am amânat BPR astăzi la prânz să vedem şi noi cu ce va veni Guvernul, cât am apucat pe timpul zilei, nu am aşteptat, cred că o să termine Guvernul noaptea. Am vrut să vedem cu ce ordonanţe va veni Guvernul. (…) Cel mai teamă mi-a fost de ordonanţa cu sănătatea şi iarăşi domnul prim-ministru, în momentul acesta, a privatizat sănătatea românilor fără nicio explicaţie. Noi nu avem nicio problemă să fie încurajate spitalele private, singura problemă pe care o avem este că ministrul Sănătăţii, cel care a promovat ordonanţa, lucrează şi la spital privat şi este şi ministru. Şi nu numai atât, ne aşteptam ca premierul să iasă să spună că românii nu vor plăti bani în plus dacă se tratează în spitale private sau se tratează în continuare la stat”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că „logica Guvernului este clară – cine are bani va trăi, cine nu are, va muri”.

„Este cea mai macabră ordonanţă, cel mai netransparent mod de a face o aşa-zisă reformă în sănătate în acest moment. Dacă românii acceptă acest lucru, asta este. Este inuman ceea ce a făcut Guvernul Orban în acest moment. Mai mult, am văzut că au venit şi cu o ordonanţă, după ce ne-am chinuit 30 de ani să scăpăm de turismul electoral, au venit cu o ordonanţă prin care au legiferat turismul electoral. Dacă românii acest lucru îşi doresc, îi invit să voteze în continuare cu Partidul Naţional Liberal”, a menţionat el. AGERRPES