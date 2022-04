Într-o postare pe Twitter, hackerii demască imagini şi date despre cei care ”au torturat, violat şi ucis oameni în Bucha”, scrie Ziarul de Iași.

”Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovici, unitatea militară 51460, comandantul celei de-a 64-a brigăzi de puști motorizate (Habarovsk) este responsabil pentru masacrul din Bucea”, se arată în unul din mesajele postate de Anonymous.

One of the brigades that tortured, raped and killed people in #Bucha, v/h 51460 from the village of Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsk Krai, Resourcian Federation.

