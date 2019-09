ATP Exodus Group analizează posibilitatea să atragă 4 milioane de euro prin Bursa de Valori București, prin emisiune de obligațiuni sau majorare de capital, a declarat pentru Financial Intelligence Mircea Cirț, CEO al companiei.

ATP Exodus Group are experință în vânzarea de autovehicule și service-ul acestora.

“Avem nevoie de bani pentru dezvoltarea unui service și a unui showroom în Cluj Napoca, capital de lucru și extinderea liniei de asamblare pentru camioane la Baia Mare, pentru a putea oferi cât mai multe camioane ATP către clienții noștri”, a spus Mircea Cirț.

Aveți în plan să atrageți finanțare prin intermediul pieței de capital?

Mircea Cirț: În data de 28 august 2019, am dezvăluit publicului o parte din planurile ATP, planuri care au început deja cu camioanele ATP Trucks dedicate sectorului de construcții, camioane pe care le asamblăm la Baia Mare. Continuăm, anul viitor, cu autobuze electrice. Sunt planuri mari pe care nu le putem susține doar din capitalul propriu și analizăm în mod serios variantele de finanțare prin piața de capital.

Câți bani vreți să atrageți și cum?

Mircea Cirț: Țintim 4.000.0000 euro, iar variantele analizate până acum sunt de plasamente private pentru emisiunea de obligațiuni și majorarea capitalului social, ambele urmate de listarea la Bursa de Valori București.

Pentru ce veți folosi banii?

Mircea Cirț: Avem experință în vânzarea de autovehicule și service-ul acestora. Anul trecut am vândut peste 940 de autovehicule; de asemenea știm care sunt problemele pe care le întâmpină în special firmele care folosesc camioanele în domeniul construcțiilor.

Pornind de la nevoile acestora, am căutat să identificăm soluții, vizitând peste 300 de producători de piese auto, ca în final să realizăm un parteneriat cu grupul Weichai, alături de care am reușit să aducem pe piață un produs de încredere – TRUSTON, un produs cu mai puțină electronică și capacitate de încărcare crescută, dar în același timp modern, produs adaptat cerințelor clienților.

Avem nevoie de bani pentru dezvoltarea unui service+showroom în Cluj Napoca, capital de lucru și extinderea liniei de asamblare pentru camioane la Baia Mare, pentru a putea oferi cât mai multe camioane ATP către clienții noștri.

Când ar uma să aibă loc o eventuală ofertă de acțiuni/obligațiuni?

Mircea Cirț: În funcție de soluția finală aleasă, vom decide cu brokerii de la Goldring, momentul oportun pentru a veni pe piața de capital.