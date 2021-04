Grigore Leșe s-a născut în Maramureș și a absolvit Academia de Muzică ‘Gheorghe Dima’ din Cluj, Facultatea de interpretare cu specializarea faragot. Reputatul artist este doctor în muzică și profesor la Facultatea de Litere a Universității București și la Universitatea de Muzică.

Artistul, ale cărui cântări despre Bucovina, au dus folclorul românesc chiar și peste hotare, este neobosit la 67 de ani. În pofida faptului că a suferit un accident vascular, Grigore Leșe cântă în continuare, și-a lansat recent cartea ‘Chipurile Umilinței’ și, spune el, a simțit nevoia să fie mai aproape de Dumnezeu… Atât de aproape, încât s-a mutat într-o biserică.

Grigore Leșe s-a mutat într-o biserică

După ce a suferit un accident vascular, viața lui Grigore Leșe s-a schimbat radical. Artistul a decis să se apropie mai mult de Dumnezeu și astfel a ajuns literalmente să trăiască în casa Domnului… Acum, Grigore Leșe locuiește într-o casă din Complexul Parohial Sfântul Antonie cel Mare, unde mărturisește că a venit să se vindece sufletește.

„Dumnezeu și-a întors fața către mine. Aici este noua mea casă. Am ajuns în acest loc minunat după o situație delicată din viața mea, o perioadă agitată, cu zeci de filmări. M-am ostenit atât de tare, încât în decembrie am făcut un accident vascular. Am fost internat, la Floreasca, două zile. După acest accident, apropiații mei s-au speriat atât de tare, deși nu a fost un accident atât de grav încât să nu mai știu de mine, și mi-au interzis să mai merg la casa din Baicului, unde făceam efortul să urc cinci etaje. Au fost mai multe variante unde să locuiesc, însă eu am ales să vin aici, la Parohie.