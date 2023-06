Grigore Leșe (născut în satul Stoiceni, județul Maramureș) a acceptat invitația Asociației BookLand de a vizita Grădinița & Școala Primară din comuna Băsești (județul Maramureș) pe care aceasta le-a renovat în ultimele 6 luni împreună cu partenerii, comunitatea și autoritatea locală. Extensia de clădire a Grădiniței & Școlii Primare nu avea nici măcar acoperiș atunci când doamna director Crina Blidar a înscris școala în campania de renovare a asociației. Din cauza infiltrațiilor căzuse o bucată de tavan. Însă, până în Dec’22 când asociația a deschis șantierul, Primăria Băsești a rezolvat acest aspect. Totuși, atmosfera era în continuare tristă, jumătate din actuala clădire fiind “la roșu” cu bolțarii BCA la vedere. În clădirea veche era un tablou sumbru: sobe, podele vechi, tâmplărie antică, culori reci pe pereți, toaletă nefuncțională. Copiii băteau mingea pe smocurile de iarbă care mai salvau curtea plină de nămol pe timp de ploaie.

Prin programul asociației de ”Renovare școli în mediul rural”, sub motto-ul Împreună CONSTRUIM oameni, în anii 2020-2022 68 de școli din satele României s-au transformat în spații moderne în care, anual, 15.000 de copii merg cu plăcere să învețe. Iar anul acesta pe lista renovărilor au mai fost adăugate încă 10 școli situate în ultimele 8 județe rămase neacoperite, astfel că, în fiecare județ al țării, BookLand va avea între 1 și 6 școli/grădinițe reabilitate în ultimii 3.5 ani. Asociația a reușit această performanță fără granturi europene, pur și simplu motivând autoritățile și comunitatea locală să se implice, dar și mobilizând sute de companii să contribuie cu bani sau materiale construcții (prin redirecționarea celor 20% din impozitul pe profit/venit conform Legii Sponsorizării nr. 32/1994). Astfel se vede puterea și determinarea mediului de afaceri privat în a schimba lucrurile în domeniul educației, iar asta într-un timp record și de zeci de ori mai eficient în ceea ce privește cheltuielile.

” Într-o seară de septembrie, în anul 2021, la aproximativ patru săptămâni de la revenirea mea ca dascăl și, de această dată, manager la școala unde m-am format ca om, unde am făcut primii pași spre lumea minunată a cunoașterii, navigând pe internet, am dat peste apelul de selecție al Asociației BookLand, care sub sloganul «Împreună CONSTRUIM oameni» a pornit o campanie de renovare și reabilitare a școlilor din țară. Nu întâmplător, am aflat în preajma Sfintei sărbători a Crăciunului de faptul că școala noastră a fost selectată pentru a fi reabilitată, mai exact clădirea unde funcționa grădinița și o clasă de ciclul primar. Astfel, am pornit pe drumul de … așezare a lucrurilor și intrarea noastră în normalitate împreună cu Asociația BookLand și, bineînțeles, cu Primăria și Consiliul Local al Comunei Băsești. Ajuns la finalitate, proiectul este de mare importanță pentru părinți, pentru dascăli dar, în mod special, pentru elevii și preșcolarii noștri. Să vii la școală sau la grădiniță cu drag, să știi că te așteaptă un mediu plăcut, unde dascălii și învățăceii pornesc în lumea minunată a cunoașterii, dovedește maxima importanță a realizării acestei reabilitări. Pentru a avea reușite școlare, este foarte important ca procesul instructiv-educativ să se desfășoare în cele mai bune condiții. Școala oferă sprijin, căldură, bucurie, iar profesorii își dedică sufletul! În completare, atmosfera confortabilă a școlii face ca amintirile despre ea să rămână cele mai strălucitoare. Copiii iubesc școala, iubesc căldura, își iubesc dascălii și vor memora momentele petrecute în acest spatiu, retrăind farmecul vârstei copilăriei, în amintirile lor, pentru că școala este locul și timpul în care se îmbină veselia cu munca serioasă care le desăvârșește educația, iar severitatea noastră, a profesorilor ascunde nostalgia înduioșătoare a vremurilor de demult, nu de puține ori, în ochii mei, ca dascăl, licăre aceeași privire ghidușă ca cea a copiilor. Nu a fost un drum ușor, a fost greu, nu putem spune nici că nu mai este nimic de făcut, încă sunt foarte multe de făcut, dar, de pe locul pe care ne-am aflat cu un an în urmă (cred că am ocupat ultimul loc din zonă), ca spațiu educativ adecvat și dotări, acum am cam sărit mai multe trepte, și îndrăznesc să spun că suntem în top. Mulțumesc Asociației BookLand și sponsorilor, și, mai ales mulțumesc domnului primar, Călăuz Ioan pentru susținere și implicare!” – declară Crina Blidar, Director Grădinița & Școala Primară Băsești

”De pământ, așa se spune, sunt din Stoiceni. Un sat cu 140 de fumuri. Copilăria este o stare de rai! Atunci când m-a invitat Asociația BookLand să vizitez Grădinița și Școala Primară din Băsești, m-am dus cu drag și cu mare bucurie și mi-a plăcut ce-am văzut: copii cu chipuri luminoase. Le-am horit, le-am povestit! Și mare a fost bucuria!” – mărturisește Grigore Leșe, Interpret român de muzică tradițională românească din zona Țării Lăpușului

„În toamna anului trecut am început alături de Primărie prin construcția fundației pentru terenul de sport. Apoi, în Decembrie 2022 am început șantierul cu demolarea sobelor, cu reparația tavanelor și pereților, cu înlăturarea ușilor și ferestrelor vechi de aproape o sută de ani, cu turnarea șapelor, cu montajul noii tâmplarii PVC cu geam termopan, cu termoizolarea și apoi tencuirea clădirii, cu instalația termico-sanitară, cu toaleta complet restaurată și cu finisajele interioare (zugrăvit, montaj faianță-gresie-covor PVC). Am pavat curtea și am construit de la zero terenul de sport. Să nu uit de sculptura creată special pentru acești frumoși copii! Dacă vă place cât de frumos a ieșit să știți că acest lucru se datorează în special talentului elevilor și profesorilor școlii care au pictat cu drag toate ghidușiile pe pereți. Și pentru că ne plac poveștile, am păstrat cu deosebită grijă vechea pictură murală reprezentând-o pe Albă ca Zăpada trezită de sărutul Prințului!” – Mădălina Mocanu, Manager Marketing Asociația BookLand