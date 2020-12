Îndrăgitul cântăreț de muzică populară, Gheorghe Turda, a anunțat că s-a infectat cu COVID-19. Acesta a aflat vestea șoc de la medici, după sosirea rezultatelor testului pe care l-a efectuat sâmbătă. Familia sa a fost foarte speriată, dar ulterior, frica s-a mai domolit.

Potrivit primelor sale declarații, Gheorghe Turda se simte bine în aceste momente. El bănuiește că a contactat virusul dintr-o excursie făcută la Salina din Prahova. Din nefericire, artistul a trecut prin momente grele în care s-a simțit rău, acuzând forme urâte de răceală, fiind nevoit să se trateze chiar și cu antibiotic.

Acesta a dezvăluit că a răcit și la plămâni, dar cu toate acestea, este recunoscător pentru starea sa actuală de sănătate. El se consideră norocos, dat fiind faptul că nu a avut nevoie de internare în spital și nici nu a făcut complicații.

„Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de covid şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine.

Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea. Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane. Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie.

Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit”, a Gheorghe Turda pentru Click.ro.

Cântărețul a rămas văduv de zece ani, dar este îngrijit așa cum se cuvine de cele două fete ale sale. Acesta se află în relații bune cu fiicele sale, care l-au făcut și bunic pe artist.

Gheorghe Turda a dat asigurări că este bine și va rămâne în izolare atât cât va fi nevoie: „Acum voi sta în casă timp de 14 zile sau cât va fi nevoie să fiu bine, asta e important”.