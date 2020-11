„Repornim România” – pachetul cu măsuri de relansare economică, propus de PSD va scoate România din criza economică în care au afundat-o Iohannis și Orban alături de ministrul Câțu, care știe doar cum să împrumute tot mai mult țara. Candidatul PSD Maramureș pentru Camera Deputaților, parlamentarul Gheorghe Șimon arată că PSD are soluții reale pentru relansarea economiei.

”În aceasta perioadă dificilă pe care o parcurge România – generată de efectele sanitare și economice ale pandemiei dar și de iresponsabilitatea Guvernului PNL – se impune adoptarea și implementarea unor măsuri sustenabile si eficiente. PSD are soluțiile care privesc accelerarea investițiilor publice care crează locuri de munca stabile; înființarea Băncii de Dezvoltare a României care sa finanțeze IMM-urile, marile proiecte de infrastructura si exporturile; crearea Fondului Strategic de Investiții pentru susținerea sectoarelor competitive ale economiei; finanțarea tuturor investițiilor aflate in derulare si finalizarea lor”, susține deputatul Gheorghe Șimon, candidat pentru un nou mandat în Parlamentul României, la alegerile din 6 decembrie.

Pe lângă aceste măsuri, PSD sprijină angajatorii care îşi reiau activitatea şi reîncadrează românii care şi-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgenţă și alertă, dar şi pe cei care au revenit în ţară. PSD protejează puterea de cumpărare a populaţiei, susţine familiile cu venituri mici şi personalul medical, deblochează economia şi diminuează blocajul financiar şi creditul comercial. PSD susţine agricultura românească și încurajează revenirea imediata a sectorului de transport şi a sectorului de productie auto şi electrocasnice.

PSD propune un Program de relansare a producţiei în România, prin stimularea investiţiilor mari de tip greenfield si prin crearea unui Fond de Industrializare pe bază de Licenţe. Totodată, prevede programe de sprijin prioritar în industria de medicamente, de echipamente medicale, chimică, alimentară si altele, pe lângă clusterele de competitivitate existente acum, în industria auto şi piese, IT si energie. Un alt proiect al PSD este regândirea lanţurilor de producţie pe componente interne; creşterea nivelului de prelucrare, inclusiv tehnologică, pe plan intern. Tot aici poate fi amintit programul „Produse proaspete în fiecare casă” – soluţii care să aducă produsele agroalimentare româneşti din ferme şi exploataţii agricole româneşti pe masa fiecărui român. Nu în ultimul rând, PSD propune programe de sprijin pentru toţi producătorii agricoli români, în vederea creşterii producţiei şi furnizării unor bunuri agricole de calitate, la preţuri mici, arată reprezentanții social-democraților maramureșeni.

Comandat de: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT; Executat de: SC Spectral Agency SRL; Cod mandatar financiar: 11200020