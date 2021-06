„Planul Național de Redresare și Reziliență propus de liberali nu valorează nici măcar cât hârtia pe care a fost scris, dovadă și criticile venite de la Bruxelles. Incompetenții conduși de Cîțu au improvizat un document fără fundament, fără calcule precise, pe modelul pe care acționează de mai bine de un an de când sunt la putere.

Nici măcar cea de-a treia variantă nu a fost mai bună decât precedentele. Comisia Europeană a demolat și a această variantă de #PNRR trimisă la Bruxelles. Sunt 24 pagini de #critici consistente, de la infrastructură până la educație, referitoare la costuri nejustificate, supraestimări, neconcordanțe între sume, lipsă metodologii de calcul, lipsă informații sau informații neclare.

În timp ce țăranii români au sufletele arse și mâinile crăpate de munca grea, în timp ce zeci de hectare rămân în paragină pentru că agricultorii nu mai au cum să lucreze cu utilaje rudimentare suprafețe mari de teren, #România rămâne singura țară europeană care nu are acest capitol cuprins în PNRR.

Deși PSD a pus la dispoziția Guvernului Cîțu un document bine documentat, coerent și pertinent de unde să se „inspire”, actualul guvern a reușit încă o dată să facă România de râs! Își asumă cineva că putem pierde avansul de aproape 4 miliarde de euro, de care țara are disperată nevoie, pe care l-ar fi primit, până la finalul anului, dacă guvernul și-ar fi făcut datoria?

E foarte grav ce se întâmplă. Nici măcar EPP din care fac parte liberalii nu are încredere în măsurile propuse de Guvernul Cîțu în PNRR, pentru că ei sunt cei care au cerut dezbaterea controlului Parlamentului European asupra evaluării PNRR, după ce la București planul nu a trecut prin #Parlament la solicitarea premierului.

Demiterea guvernului Cîțu a devenit o necesitate. PSD va depune #moțiune de #cenzură și face apel la toți parlamentarii să pună binele public mai presus de interesul politic partizan”, este postarea pe facebook a lui Gheorghe Şimon.