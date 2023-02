Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș precizează că la această oră avem zăpadă frămantată cu grosimea de pană la 1 cm pe carosabilul DN18, în Pasul Prislop, între km 156 și km181, în timp ce celelalte sectoare de drumuri naționale au partea curată și umedă în zona înaltă de munte, curată și parțial umedă la deal și la munte, respectiv curată și uscată la șes. S-a intervenit cu material antiderapant atat pe drumurile naționale, cat și pe cele județene pentru combaterea poleiului.

Ninge slab in zona inalta de munte. Vizibilitatea in trafic este buna. Izolat in zonele joase se semnaleaza ceata. Vantul sufla slab, cu intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile minime au avut valori de -18 grade la statia meteo Iezer, -12 grade in Pasul Prislop, -11 grade in Pasul Gutai, -10 grade la Targu Lapus si Ocna Sugatag, -9 grade la Sighetu Marmatiei si Cavnic, -7 grade in Baia Mare.

Stratul de zapada masura 50 cm la statia meteo Iezer, 34 cm la Cavnic, 27 cm in Baia Borsa, 26 cm in Pasul Gutai, 24 cm la Baiut si Moisei, 7 cm la Ocna Sugatag, 6 cm la Targu Lapus si Baia Mare.