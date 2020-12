George Simion, liderul AUR, a fost huiduit la Timişoara de către revoluţionarii timişoreni, la comemorarea martirilor Revoluţiei din Decembrie 1989.

Revoluționarii de la Timişoara le-au reproșat vehement celor de la AUR că au trimis în Parlament doi foști militari implicați în represiunea Revoluției din 1989. Pentru acest lucru, liderul AUR a fost huiduit în Piaţa Victoriei din Timişoara.

În timp ce George Simion vorbea, lumea striga: „Gunoiule, mincinosule, manipulatorule!”. „Pentru ce am luptat în Revoluţia asta? Ruşine să vă fie, tâlharilor”, „Provocator nenorocit”.

Cetăţenii şi-au exprimat dezaprobarea faţă de prezenţa lui George Simion în piaţa-simbol al luptei anticomuniste şi pentru libertate.

Societatea Timişoara: „Fără demisiile celor doi, George Simion nu se poate alătura comemorărilor Revoluţiei din Timişoara”

„E prima noastră zi de proteste din 1989, o zi fără de care nimic n-ar fi fost posibil, într-o înlănţuire logică de evenimente înălţătoare, tragice şi, finalmente, triumfătoare. Ideea că la acest moment se aşteaptă venirea la Timişoara a lui George Simion, şeful unui partid ultranaţionalist, partid în care se regăsesc şi doi ofiţeri implicaţi în reprimarea Revoluţiei, ne obligă pe noi, timişorenii, să protestîm împotriva acestei prezenţe neavenite. Este vorba despre parlamentarii AUR Francisc Tobă şi Nicolae Roman. Înainte de a veni la Timişoara, George Simion, ca şef de partid şi ca cel care a întocmit listele de candidaţi, ar trebui să se dezică de astfel de personaje şi să le ceară demisia imediată din Parlament, pentru că altfel nu vom crede niciodată în buna sa credinţă atunci când se va alătura marşului recunoştinţei, la Timişoara. Fără demisiile celor doi, George Simion nu se poate alătura comemorărilor Revoluţiei din Timişoara”, se arată în comunicatul transmis de Societăţii Timişoara.

„Nu am altceva de făcut decât să stăm alături de oamenii oneşti. Vă mulţumesc, oameni de bună credinţă! Noi suntem AUR, suntem pe drumul drept, ne bazăm pe fiecare dintre voi, rămânem aşa cum ne cunoaştem de 15 ani. Vin la Timişoara an de an pentru a marca evoluţia”, a susținut liderul AUR, George Simion.