General Silviu Predoiu, 61 de ani, fost șef operativ al SIE între 2004 și 2018 și-a exprimat nedumerirea privind unele măsuri luate în starea de urgență: „Mi-aș dori tare mult sa îmi explice cineva (nu domnul Vela, vă rog) de ce hipermarketurile sunt deschise publicului, deși în acestea, spații închise cu aer recirculat, se „întâlnesc” în fiecare minut sute de persoane care, inevitabil, ating aceleași produse, rafturi, dispozitive de plată, cărucioare, etc., iar parcurile, Cismigiu, Carol, Herastrau, IOR, Tineretului & comp, zone deschise, aerisite, în care „distanța socială” poate fi cu ușurință menținută, sunt „încuiate” și păzite.

Mi-aș dori să pot surprinde subtilitatea gândirii celor care au apreciat că pe stradă, deci iar în aer liber, nu te poți deplasa în grupuri mai mari de trei persoane (nici macar cu măști, mănuși) dar poți circula cu autoturismul în grupuri de trei sau patru sau cinci, sau cu metroul, troleibuzul, autobuzul și tramvaiul, in grupuri de cât se nimerește, cu sau fără mănuși, cu sau fără mască, chiar și cu sau fără bilet.

Nu contest, aș vrea doar să le inteleg. Cred că sunt mulți cei care surprind caracterul contradictoriu al acestor măsuri, capacitatea lor de a genera confuzie. Iar dacă cineva îmi explică, promit să vin și cu alte întrebări similare.

P.S. O eventuală explicație de genul „sunt măsuri dispuse de autorități diferite, ce nu acționează coordonat”, ar fi, cel puțin acum, în stare de urgență, mai mult decât neconvingătoare, chiar penibilă.

Later edit: Cu parcurile „am înțeles”, avea nevoie dl Negoiță să se ”dea” cu bicicleta fără să-l încurce vreun copil prea jucăuș sau vreun bătrân prea lent…”, scrie Predoiu pe Facebook.