Prim-vicepreşedintele PSD, primarul Capitalei Gabriela Firea, susține că într-o societate normală Guvernul Orban şi-ar fi prezentat demisia de onoare. ”Într-o țară cu experiență democratică mai consolidată, acest guvern nu se mai putea salva prin pasivitatea partidului minorităților”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

”Triumful imposturii! Decalogul Motiunii! Ce-am avut si n-am pierdut, dupa ziua de ieri. Avem in continuare un guvern unic in Europa care :

1. A facut afaceri in starea de urgenta cu masti si materiale sanitare cumparate la suprapret

2. A promis tablete copiilor. Incepe scoala si nu vor primi nimic. La fel si cu mastile promise

3. Vrea sa dea vina pe parinti, impunand semnarea unei Declaratii pe proprie raspundere privind starea de sanatate a copiilor

4. A deschis jocurile de noroc si a tinut teatrele incuiate

5. A deschis pacanele si a tinut terase si parcurile inchise

6. A refuzat si blocat din start testarea persoanelor fara simptome, ca sa izoleze focarele si acum avem explozie de contaminari

7. Pretinde ca nu are bani pentru dublarea alocatiilor dar gaseste fonduri pentru baronii galbeni, sa le dea fonduri pentru achizitii de lux

8. Sustine ca nu are bani pentru cresterea punctului de pensie dar isi permite sa plateasca sume enorme pentru despagubiri anticipate unor prieteni politici

9. A trimis romani la munca in strainatate, in plina stare de urgenta, punandu-le viata in pericol

10. Are cei mai incompetenti ministri ai Educatiei si Sanatatii, care sunt total depasiti ca reactie si actiune in pandemie.

Ma opresc la 10 puncte. As putea continua pana la minimum 50. Ceea ce este circumstanta agravanta.

Deci, dupa ce, aseara, dupa discutiile despre Motiune, guvernul a deschis sampania iar opozitia isi numara oastea, tragem linie si concluzionam.

Intr-o societate normala, acest guvern isi prezenta demisia de onoare.

Intr-o tara cu experienta democratica mai consolidata, acest guvern nu se mai putea salva prin pasivitatea partidului minoritatilor.

Intr-o lume responsabila, noi toti ar trebui sa devenim constienti ca fiecare ora in plus la guvernare inseamna adancirea prapastiei economice.

Avem, oricum, numar record de someri si mii de firme intrate in insolventa si faliment, concomitent cu un deficit urias.

Pentru tara, e pierdere pe toata linia. Regres.

Cineva, totusi, a castigat ieri? Da, ati ghicit! Impostura! Haosul! Panica indusa!

Un guvern care nu gaseste solutii pentru nimic si da vina mereu pe populatie.

Da, pe romani, pe care ii linistea in martie ca vine doar o gripa usoara iar acum ii sperie ca nu mai sunt locuri in spitale!”, a scris Gabriela Firea, marți, pe pagina sa de Facebook.