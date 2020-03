În urma speculațiilor apărute în mass-media cu privire la închiderea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și a clădirii Palatului Administrativ, imobil în care își desfășoară activitatea mai multe instituții, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș dă asigurări că unitățile medicale din Baia Mare își continuă activitatea fără nicio întrerupere, iar angajații Consiliului Județean și ai Instituției Prefectului-Județul Maramureș au fost vineri la muncă, la program normal.

”Există o anchetă epidemiologică în cazul prezentat în mass-media, în cursul zilei de vineri, însă nu s-a impus nicio clipă închiderea Spitalului Județean, a Spitalului de Boli Infecțioase sau a clădirii Palatului Administrativ. Toți angajații instituțiilor care își desfășoară activitatea în clădire s-au aflat la muncă în cursul zilei de vineri și vor fi la muncă și de luni, 30 martie a.c., incinta fiind dezinfectată în fiecare dimineață și fiind asigurate toate mijloacele de protecție pentru fiecare salariat. Cunosc situația și am fost informat că nu există niciun risc pentru personalul care își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ”, a declarat prefectul județului Maramureș, Nicolae-Silviu Ungur, președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a declarat că toți angajații aparatului propriu, dar și salariații celorlalte instituții care își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ lucrează în condiții de siguranță maximă.

”A fost o nouă zi grea la Consiliul Județean Maramureș și la spitalele din subordinea administrației județene, o zi în care presa a publicat informații despre un posibil caz de Covid-19 în rândul colegilor noștri. Din motive legale, legate de desfășurarea anchetei epidemiologice și din respect pentru o familie greu încercată, nu putem oferi public toate detaliile acestui caz, dar asigurăm maramureșenii că luam ferm toate măsurile pentru ca sănătatea fiecăruia să fie protejată. Angajatul nostru a fost mereu singur în birou și a interacționat foarte rar cu alți angajați, fiind mereu protejat cu mască și mănuși, iar după confirmarea cazului în familia sa, a fost izolat la domiciliu. La Consiliul Județean am luat de câteva săptămâni măsuri ridicate de prevenție și siguranță a angajaților, pentru a rămâne funcționali în situații de criză. Am asigurat stocuri de materiale de protecție personală, facem zilnic dezinfecția întregului sediu și a birourilor, am separat personalul pe spații diferite pentru a reduce la maximum interacțiunile interpersonale, investigăm zilnic starea de sănătate a angajaților. Dacă fiecare salariat respectă cu strictețe protocoalele și regulile instituite în instituție prin Dispoziția Președintelui, riscul de contaminare este unul extrem de redus. Avem obligația de a menține instituția Consiliului Județean la cote de funcționare optimă și vom reuși. Totodată, am încredere în managementul spitalelor aflate în subordinea noastră și în profesionalismul medicilor, deoarece și în unitățile sanitare am stabilit protocoale de siguranță, care se respectă în totalitate. Rămânem uniți și împreună vom reuși să asigurăm toate măsurile de protecție necesare populației Maramureșului”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Dr. Rareș Pop, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș a arătat că în cazul unei bolnave transferate de la Spitalul Județean din Baia Mare la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj Napoca există o anchetă epidemiologică amplă, însă pacienta în cauză nu a călătorit recent în una din zonele de risc și nu a intrat în contact cu o persoană confirmată pozitiv. ”A fost internată în prima fază la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare iar ulterior, când starea de sănătate s-a înrăutățit, a fost mutată la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. În cursul nopții de joi spre vineri a fost transferată cu autospeciala SMURD, la unitatea medicală din Cluj”, a declarat directorul DSP Maramureș, Dr. Rareș Pop.

Vasile Pop, manager-interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a infirmat, la rândul său, zvonurile potrivit cărora unitatea medicală ar fi închisă sau în carantină. ”Am primit joi, în jurul orei 14.00, o bolnavă transferată de la Spitalul de Boli Infecțioase, a cărui concentrație de oxigen în sânge era sub limitele normale și a fost nevoie să fie internată pe Secția Terapie Intensivă. Am discutat cu medicul-șef și au fost luate toate măsurile de protecție încă de la preluarea pacientei. Transportul în spital s-a asigurat pe un culoar și cu un lift separat, fiind internată singur în rezervă, iar medicii care au intrat în contact cu bolnava au fost echipați corespunzător, după normele cerute de Organizația Mondială a Sănătății și transmise prin Ministerul Sănătății. În Spitalul Județean din Baia Mare protocolul a fost urmat în totalitate, atât la transportul pacientei, cât și în ceea ce privește echipamentul medicilor cu care a intrat în contact. Joi, după ora 21.00, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase Cluj Napoca am decis transferarea bolnavei care acum este în stare stabilă. În ceea ce privește medicii din Spitalul Județean, pot să dau asigurări că sunt cu toții pregătiți să facă față tuturor provocărilor care vor urma și se vor afla în prima linie a bătăliei cu acest virus, dacă va fi necesar. Mai mult, vom delega o parte din personalul medical către Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare, dacă această unitate medicală va deveni un pilon important în tratarea pacienților diagnosticați pozitiv cu COVID-19. Sunt încrezător că, după ce va ajunge în Maramureș aparatul de testare rapidă PCR, care va fi instalat la Spitalul de Boli Infecțioase, vom reuși să identificăm mult mai repede cazurile celor infectați și atât eu, cât și toți colegii mei, vom fi prezenți la datorie în fiecare clipă, pentru că sănătatea maramureșenilor este prioritară pentru fiecare dinte noi”, a declarat dr. Vasile Pop, managerul-interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.