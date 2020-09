La începutul săptămânii, Coaliția pentru Maramureș a lansat candidații din Țara Chioarului pentru alegerile locale, evenimentul fiind organizat pe terenul de sport din orașul Șomcuta Mare. Primari în funcție, viceprimari care aspiră la mandatul de primar sau foști primari cu multe mandate la activ care cer încă o dată încrederea alegătorilor, cu toții au vorbit celor prezenți despre ce își doresc să facă pentru comunitățile lor. Primarul orașului Șomcuta Mare, Gheorghe Buda, primarul din Valea Chioarului, Ioan Burde, viceprimarul din Mireșu Mare, Gheorghe Tînc, fostul primar cu patru mandate la activ în Remetea Chioarului, Ioan Buzdugan, primarul din Boiu Mare, Gavrilă Pop sunt doar o parte dintre candidații cu care Coaliția pentru Maramureș dorește să câștige alegerile locale din 27 septembrie.

Un mesaj puternic de unitate și încredere a transmis președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în fruntea administrației județene. ”În toată această campanie electorală, dar și în ultimele luni am fost întrebat, constant, ce este Coaliția pentru Maramureș și de unde a pornit alianța cu primarul orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Și am explicat, fiecăruia, că această construcție este o necesitate din punct de vedere al administrației și a rezultatelor bune care trebuie să continue pentru Maramureș, pentru că noi punem maramureșenii pe primul loc. Sunt consilier județean din 2004, apoi din 2012 am devenit vicepreședinte și, în 2016, am fost ales președinte al Consiliului Județean Maramureș. Iar în tot acest timp, județul nostru s-a confruntat cu lipsa finanțărilor. Proiectele Maramureșului zăceau uitate prin birourile ministerelor din București sau ale Agenției de Dezvoltare Regională din Cluj Napoca. Și asta, pentru că nu a existat niciodată o unitate de acțiune a președintelui Consiliului Județean cu reprezentanții administrației județene și nici a primarului reședință de județ cu consilierii municipali, astfel încât aceste două forțe ale județului să susțină comun proiectele Maramureșului. Până în 2016, Consiliul Județean a fost condus de PNL, iar la Primăria Baia Mare a fost, până în 2011, un primar PNL. Și cu toate acestea nu au reușit să să pună de acord, motiv pentru care nu au obținut nici finanțări. Acest lucru am reușit să îl fac eu cu primarul Cătălin Cherecheș”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, copreședinte al Coaliției pentru Maramureș.



Șeful administrației județene a amintit despre nașterea fiului său, Iacob Matei, despre care a afirmat că își dorește să trăiască înttr-un Maramureș frumos. ”Îmi doresc ca viața lui Iacob să fie mai bună, fapt pentru care voi continua să muncesc sârguincios, să aduc fonduri în județ și să finalizez cât mai multe proiecte importante. Trăim într-o piață concurențială, iar în ultimii 30 de ani ne-am bătut, constant, cu Clujul și Bihorul pentru fonduri. Și de fiecare dată când dreapta a fost la guvernare, Clujul și Bihorul au câștigat, în timp ce Maramureșul, Satu Mare, Bistrița Năsăud și Sălajul au avut doar de pierdut. Nu pot să le reproșez nimic primarilor Bolojan și Boc, însă pot să le reproșez faptul că, de fiecare dată când au avut guvernul lor, toți banii i-au atras în Bihor și în Cluj. Și mă deranjează când văd că PNL-iștii din Maramureș se ploconesc slugarnic în fața acestor primari și uită de orice interes al județului nostru. În ultimii ani ne-am bătut cu ei, am arătat că putem aduce bani mai mulți și putem avea proiecte mai frumoase. În ceea ce privește atragerea de fonduri guvernamentale și europene, Maramureșul este între primele cinci județe ale țării”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

PNL-știi se laudă că vor atrage 1 miliard de euro. În acest mandat, actualul Consiliu Județean a adus în Maramureș 1,72 miliarde de euro

Președintele Consiliului Județean a declarat că liberalii se laudă cu faptul că vor atrage un miliard de euro în viitorul mandat. ”Noi, această administrație județeană am adus, în patru ani de zile, din fonduri guvernamentale și fonduri europene, 1,72 de miliarde de euro în Maramureș. PNL-iștii nu știu nici măcar care sunt proiectele cu finanțare europeană care au intrat în Maramureș, însă ei vor să conducă județul nostru. Fiecare președinte de dreapta s-a lăudat că va reabilita Valea Izei și Valea Ruscovei, însă aceste proiecte au prins viață doar în acest mandat. Liberalii nu știu că, în Maramureș, se reabilitează cel mai mare proiect pe fonduri europene, pe drumuri județene, din România, respectiv Drumul Nordului. Liberalii au pierdut finanțarea europeană pentru Aeroportul Internațional Maramureș, însă în mandatul meu am convins Parlamentul României și Guvernul României să achităm lucrările la Aeroport. Parlamentarii Maramureșului de dreapta nu au votat amendamentele la Legea Bugetului de Stat pentru Maramureș. Și acestea sunt doar câteva exemple despre cum procedează PNL-iștii”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea.



Șeful administrației județene a vorbit despre reabilitarea celor două spitale aflate în subordinea Consiliului Județean, Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. „Am investit în clădiri, în aparatură medicală, în oameni. Am investit în medici, vom avea operații pe cord deschis din toamna acestui an în Spitalul Județean din Baia Mare, un spital non universitar. Am investit în Secția de Ginecologie, în Secția de Urologie pentru ca sănătatea noastră să nu mai poată fi pusă la colț niciodată. Am investit în Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia, iar în 2020 am alocat de 14 ori mai mult decât s-a alocat în anul 2016. Pentru că sănătatea maramureșenilor nu are preț”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Deputatul Călin Matei: ”Maramureșul nu are nevoie de încercări”

Deputatul de Maramureș, Călin Matei a subliniat faptul că Maramureșul nu are nevoie de încercări. ”Gabriel Zetea este un om dedicat județului, un președinte care a făcut foarte mult pentru fiecare maramureșean. Și din poziția de vicepreședinte a făcut mai mult decât președintele de atunci în funcție pentru acest județ, pentru că a avut mereu deschidere la București și a știut la ce uși să bată și la cine să ceară fonduri pentru Maramureș. La fel cum vă spun că este momentul să îl reconfirmăm pe Gabriel Zetea, la fel vă îndemn să îi confirmăm sau să îi reconfirmăm pe toți cei care au arătat că le pasă de concetățenii lor”, a declarat deputatul Călin Matei.

Un mesaj pentru cei prezenți a avut și Olivia Cherhaț, candidat al Coaliției pentru Maramureș pentru Consiliul Județean Maramureș. ”Am fost foarte impresionată de structura politico-administrativă pe care președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș au făcut-o pentru județul nostru. Mi s-a părut extraordinar faptul că, sub aceeași siglă, au venit pentru a forma o echipă atât oameni politici cât și reprezentanți ai asociațiilor de tineret sau de seniori, profesioniști adevărați care au cu toții o singură politică: iubirea pentru Maramureș. Ca și locuitor al orașului Șomcuta Mare, apreciez activitatea intensă depusă de primarul Gheorghe Buda și sunt bucuroasă să pot să îi acord votul meu în 27 septembrie, la fel cum îl voi vota cu inima deschisă pe Gabriel Zetea pentru încă un mandat în fruntea Consiliului Județean Maramureș”, a declarat Olivia Cherhaț, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru Consiliul Județean.

comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARAMUREȘ, cod mandatar financiar 21200019