În cadrul unei conferințe de presă organizată joi, 19 decembrie 2019, în Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a vorbit, cu tristețe, despre anul dificil care urmează pentru întregul județ, din punct de vedere financiar. Astfel, veștile dureroase care vin dinspre Guvernul României arată că, în anul 2020, bugetul acordat Maramureșului este doar jumătate din suma de care s-a beneficiat în anul 2019.

”Am primit de la Guvernul României datele care sunt în transparență publică în ceea ce privește bugetul pe anul 2020. Mă voi referi mai puțin la datele macroeconomice sau la bugetele ministerelor, care, evident, sunt în scădere cu sume impresionante, tocmai în domeniile pe care românii le-au considerat prioritate. La sănătate, de exemplu, bugetul a fost redus cu 20%, la învățământ s-a acordat puțin peste 2% din PIB dar, în același timp, cresc bugetele unor instituții pe care eu nu le consider neapărat prioritare. Sigur, este important să avem securitate la granițele țării, securitate internațională, este important să alocăm în continuare 2% din PIB pentru armată, să acordăm sume foarte mari instituțiilor de forță ale României. Sincer, însă, nu știu cine ne atacă anul viitor, astfel încât să diminuăm foarte mult bugetele administrațiilor locale”, a arătat șeful administrației județene, Gabriel Zetea, în debutul conferinței de presă, subliniind că, în calitate de președinte al Consiliului Județean este preocupat de binele Maramureșului.

Din datele inițiale calculate de executivul CJ Maramureș, alături de Direcția Economică, a reieșit faptul că bugetul județului va fi diminuat considerabil, în 2020, de către Guvernul României. Astfel, suma care se va acorda anul viitor este cu 30% mai mică pe întregul județ și cu 50% mai mică, dacă facem referire doar la bugetul propriu al instituției Consiliului Județean Maramureș.

”Am avut discuții aplicate cu directorul economic al Consiliului Județean, cu șeful Compartimentului de Buget, cu angajații care se ocupă de programarea execuției bugetare în cadrul instituției și nici nu știm de unde să începem, dat fiind că vom avea la dispoziție, în 2020, doar jumătate din bugetul anului 2019. Și avem obligativitatea de a menține cheltuielile de funcționare prin plata salariilor și utilităților, pentru că nu putem lăsa fără bani instituțiile din subordinea Consiliului Județean, cum sunt muzeele, Aeroportul, școlile speciale, spitalele etc. Din primele date, însă, reiese că nici pentru acestea nu vom avea bani anul viitor, deci investițiile ar fi excluse. Nu putem calcula că, dacă reducem bugetul cu 50%, reducem toate plățile cu 50%, deoarece cheltuielile de funcționare reprezintă o parte importantă a bugetului nostru. Și un exemplu elocvent este Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului, unde sumele care vin prin Legea Bugetului de Stat, pentru județul Maramureș, asigură funcționarea pentru două luni de zile. Restul banilor ar trebui să fie asigurați din resursele proprii ale Consiliului Județean Maramureș, însă și acestea sunt diminuate cu 50% față de anul 2019. La drumurile județene, de exemplu, se alocă de la Bugetul de Stat aproximativ 10 milioane de lei, când în 2019 am avut 40 de milioane de lei, doar aici fiind un minus de 30 de milioane de lei. La Protecția Copilului vorbim de un minus de aproximativ 65 de milioane de lei. Bugetul Județului Maramureș pentru anul 2020 are, în prezent, un minus de 82 de milioane de lei, și doar la Consiliul Județean Maramureș avem un minus de 71 de milioane de lei”, a precizat președintele Gabriel Zetea.

Filosofia guvernelor de dreapta: ”Cine are foarte mult, va avea și mai mult, iar cine are puțin, va avea și mai puțin sau deloc”

Șeful administrației județene susține că, după ce a studiat cu atenție bugetul anului 2020, a observat o nouă filozofie bugetară a guvernului, una aplicată de toate guvernările de dreapta. Astfel, sumele alocate per total administrațiilor locale din România sunt aproximativ egale cu cele din 2019, doar că modul de acordare este diferit, existând trei componente: bugetul județelor, al comunităților mici și bugetul marilor centre urbane, respectiv municipiile. ”Bugetul județelor este diminuat drastic, al administrațiilor locale scade cu aproximativ 30%, însă creșterea se înregistrează la marile municipii, care primesc și mai mult în 2020. Filosofia bugetară aplicată de Guvernul Orban este următoare: cine are foarte mult, va avea și mai mult, iar cine are puțin, va avea și mai puțin sau deloc, dacă se poate. Mă îngrijorează foarte mult felul în care vom putea construi bugetele administrațiilor locale și al Consiliului Județean pentru că, în acest an, am vorbit despre un buget absolut decent pentru Maramureș, cel mai mare pe care l-am primit vreodată și am reușit să facem lucruri frumoase pe toate planurile, dublând alocările către unitățile din subordine, către cultele din România, către sport, educație, cultură sau sănătate. Din păcate, în 2020 toate acestea ar trebui eliminate, iar aici mă refer inclusiv la cofinanțările care trebuie să le facem pentru proiectele de investiții.

Președintele Consiliului Județean s-a declarat deranjat de faptul că liberalii au hotărât, încă o dată, ca toate fondurile să meargă spre municipiul Cluj, pârjolind astfel de investiții toate celelalte zone ale regiunii: Maramureș, Sălaj, Bistrița etc. ”Nu pot să accept că Maramureșul nu este important pentru Guvernul României și alături de consilierii județeni și de primari, vom pune presiune pe parlamentarii de Maramureș, care trebuie să înțeleagă că nu sunt parlamentari de Cluj. Iar dacă va exista o moțiune de cenzură împotriva Guvernului în ceea ce privește această măsură antidemocratică de asumare a răspunderii pe Legea Bugetului de Stat, care trebuie adoptată de Parlament, voi considera un trădător de Maramureș orice parlamentar care nu va vota moțiunea și va susține astfel Clujul în detrimentului Maramureșului”, a conchis Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean. La finalul conferinței de presă, șeful administrației județene a declarat că își dorește ca, în clipa în care va reuși să alcătuiască bugetul alături de aparatul de specialitate, să aibă întâlniri cu conducerile instituțiilor din subordine și cu toți salariații, pentru a le prezenta bugetul pe care îl au la dispoziție, precizând însă că nu va fi acord cu reducerile salariale.