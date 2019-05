În ultima zi de campanie electorală, liderul PSD Maramureș a postat o declarație pe pagina personală de Facebook, un text care ar trebui să dea multora de gândit. Președintele social-democraților, cei care au singurul candidat eligibil din Maramureș pe listele de candidați pentru Parlamentul European, își arată mâhnirea în legătură cu un subiect delicat: apariția unui videoclip despre care opoziția spune că a fost fîcut la comanda PSD.

„Am citit cu mare tristete foarte multe atacuri in ultima zi de campanie la adresa PSD Maramures din cauza unui clip muzical in care doi copii indeamna oamenii sa mearga la vot. Trebuie sa spun din capul locului ca PSD Maramures nu are nicio legatura cu acel clip. Nu am participat sub nicio forma la conceperea lui, la difuzarea lui si nici macar nu am avut habar de existenta lui pana la momentul aparitiei in online.

Asta nu i-a impiedicat pe multi sa atace fara minima informare PSD. Nu i-am vazut pe aceeasi „deontologi” sa ia aceasta atitudine drastica impotriva PNL Maramures si a candidatului Rares Bogdan care defila in campania electorala cu copii de mana. Nu i-am vazut deloc pe aceeasi deontologi infierand cu manie proletara parintii usr-isti care in fata sediului Consiliului Judetean Maramures injurau si apoi isi incurajau propriii copii sa injure cu celebra „M… PSD”. Eu am ramas sincer fara cuvinte cand am vazut cel putin 20 de copii de 8 – 9 – 10 ani incolonati ca soimii patriei injurand ca la usa cortului sub privirile pline de mandrie ale parintilor usr-isti.

Nu. Nu am vazut toate astea. Vad in schimb multi „deontologi” care acuza PSD, desi PSD nu are nicio implicare.

PSD Maramures a dus o campanie curata. A prezentat tuturor celor interesati realizarile noastre si propunerile noastre pentru Europa. Nu am vazut aceeasi campanie la celelalte partide. Am vazut in schimb multa ura si multe injuraturi. Maramuresenii vor alege daca vor sa fie condusi de oameni care fac, psd-isti cinstiti sau daca vor fi condusi de niste anonimi, usr-isti sau pnsl-isti care se ascund in spatele tastaturilor pentru ca nu au propuneri concrete”, spune Zetea.