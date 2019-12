Paul Surugiu, cunoscut cu numele de scenă Fuego, a fost prezent la finele săptămânii trecute în Maramureş, la Cicârlău, la aniversarea marelui rapsod Nicolae Sabău.

Acesta a realizat şi un documentar cu interpretul maramureşean, dar a postat pe reţelele de socializare şi imagini de la această aniversare specială.

„Dragii mei, am trăit zilele trecute o experiență unică, o dată-n viață. Mi-e greu să descriu emoția în cuvinte. Las pentru voi să vorbească imaginile de mai jos, într-un reportaj emoționant, cu valoare de patrimoniu zic eu, un document autentic realizat acasă la maestrul Nicolae Sabău, la împlinirea celor 90 de ani ai acestuia! Am vrut să-i fac o bucurie și sunt onorat că am reușit! Sunt onorat că îl cunosc și că pot să exclam că-l iubesc pentru tot ce înseamnă pentru români. E un om emblemă, e un om în adevăratul sens al cuvântului, o enciclopedie a bunătății, un tezaur, un simbol veritabil pe care trebuie să-l stimăm și să-l prețuim! Mă-nclin, maestre! Vă mulțumesc!”, a scris Fuego pe pagina de Facebook.